 Curtea Supremă a SUA a blocat încercarea lui Trump de a schimba regulile votului prin corespondență înainte de alegerile de la jumătatea mandatului | adevarul.ro
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Curtea Supremă a SUA a blocat încercarea lui Trump de a schimba regulile votului prin corespondență înainte de alegerile de la jumătatea mandatului

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Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni, 14 septembrie, o încercare a președintelui american Donald Trump de a limita votul prin corespndență la alegerile de la jumătatea mandatului, punând capăt unui șir de procese depuse în ultimul moment, după ce votarea începuse deja, relatează agenția AP.

Curtea Supremă a SUA
Curtea Supremă a SUA/FOTO:Shutterstock

Decizia permite statelor să continue trimiterea buletinelor de vot prin poștă conform acelorași proceduri folosite de ani de zile. Votul prin poștă reprezintă, de regulă, aproape o treime din totalul voturilor exprimate în SUA.

Înfrângere pentru Trump

Hotărârea instanței constituie o înfrângere pentru Trump într-un domeniu pe care acesta l-a numit esențial pentru garantarea corectitudinii alegerilor, deși nu există dovezi ale unor fraude pe scară largă în cazul votului prin poștă.

Majoritatea judecătorilor Curții Supreme au arătat că încercările administrației Trump de a introduce restricții în acest an ar avea, cel mai probabil, sorți de izbândă reduși în instanțe. Totuși, majoritatea membrilor Curții nu au oferit o motivare detaliată a deciziei, limitându-se să precizeze că poziția administrației Trump are șanse mici de reușită.

Oficiali electorali au afirmat că o reorganizare completă a procedurii, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, este pur și simplu imposibilă. Unele state, precum Alabama, Carolina de Nord și Wisconsin, au început deja săptămâna trecută trimiterea buletinelor de vot prin poștă.

Planul administrației Trump ar fi obligat statele să adopte un format unic de plicuri și să transmită listele alegătorilor cu drept de vot printr-un portal online. Serviciul Poștal al SUA ar fi putut refuza livrarea buletinelor către statele care nu respectau aceste cerințe, ceea ce ar fi provocat perturbări deosebit de grave în statele care desfășoară alegerile exclusiv prin poștă.

Casa Albă și Departamentul de Justiție nu au răspuns solicitării de comentarii venite din partea AP, însă anterior au prezentat restricțiile propuse drept măsuri de bun-simț, menite să asigure securitatea alegerilor.

Mai mulți oficiali democrați și organizații pentru drepturi electorale au contestat în instanță restricțiile propuse de Trump, susținând că președintele SUA nu are autoritatea constituțională de a stabili reguli electorale care ar face votul prin poștă "practic imposibil" înaintea unor alegeri importante.

Potrivit estimărilor, noile cerințe privind sistemul poștal ar fi putut duce la situația în care milioane de buletine de vot trimise prin poștă să nu ajungă niciodată la destinație, întrucât, din cauza problemelor legate de portalul încă nelansat, chiar și o singură eroare de cod de bare ar fi putut determina respingerea întregului lot de buletine.

Conform documentelor din dosarul instanței, unele state nu dispun de infrastructura necesară pentru a renunța rapid la procedura actuală de vot prin poștă.

Instanțele inferioare blocaseră planul lui Trump

Instanțele inferioare blocaseră planul lui Trump, însă administrația sa a atacat decizia la Curtea Supremă, argumentând că autoritatea federală asupra Serviciului Poștal îi permite acestuia să stabilească reguli pentru procesarea buletinelor trimise prin poștă și că respectarea acestor reguli este realizabilă.

Guvernul federal câștigase anterior o decizie procedurală preliminară la Curtea Supremă, însă judecătorii au evitat în mod deliberat să se pronunțe asupra legalității planului lui Trump.

Trump se opune de multă vreme votului prin corespondență și afirmă, fără dovezi, că fraudele comise prin această metodă de vot ar fi cauza înfrângerii sale la alegerile prezidențiale din 2020, când a pierdut în fața democratului Joe Biden. Totuși, Trump însuși recurge frecvent la votul prin poștă.

Alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili controlul asupra Congresului SUA, sunt programate pentru 3 noiembrie anul acesta. Republicanii sunt îngrijorați că reacția negativă a americanilor față de unele direcții ale politicii lui Trump ar putea alimenta un val de victorii democrate. Un sondaj recent Reuters/Ipsos a arătat că rata de popularitate a lui Trump a crescut față de minimul istoric înregistrat anterior, însă tot mai mulți americani își exprimă sprijinul pentru trecerea controlului Congresului către democrați.

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