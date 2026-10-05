 Ilie Bolojan, decizie fermă după consultările cu Nicușor Dan: „Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, decizie fermă după consultările cu Nicușor Dan: „Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”

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Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, 5 octombrie după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că liberalii își mențin decizia de a nu participa la o guvernare alături de PSD. Bolojan a precizat, însă, că PNL va discuta cu viitorul premier desemnat pentru a identifica soluții de ieșire din blocajul politic.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la consultările de la Cotroceni
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la consultările de la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social-Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că liberalii sunt conștienți de blocajul politic care durează de mai multe luni și că, după nominalizarea premierului de către președintele României, vor analiza posibilitățile de a evita prelungirea acestei situații.

„Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră”, a spus Bolojan.

Potrivit liderului PNL, viitorul Executiv trebuie să fie capabil să rezolve problemele urgente privind funcționarea statului, dar și să pregătească anul 2027.

„E vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice acolo unde bugetele nu au fost întocmite corespunzător, care să ia măsurile pentru controlul cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar, dar mai ales să pregătească anul 2027”, a precizat președintele PNL.

Premierul interimar a insistat că România nu are nevoie „de orice fel de guvern”, ci de unul care să mențină echilibrele bugetare. 

„Din punctul acesta de vedere este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci un guvern care va menține echilibrele noastre bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii”, a spus Bolojan.

Bolojan, despre datoria României

Liderul liberal a vorbit și despre datoria României, susținând că problema nu este neapărat nivelul acesteia raportat la PIB, ci ritmul în care a crescut în ultimii ani.

„Nu neapărat datoria României este o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere a acesteia în ultimii ani, ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor. Dacă nu se va reintroduce disciplina financiară, așa cum am introdus-o în această perioadă, deci nu va fi menținută, costurile sociale pe care le-au suportat toți românii în această perioadă vor fi anulate, practic, și ne vom întoarce de unde am plecat”, a declarat președintele PNL.

Totodată, Ilie Bolojan a abordat și problema dobânzilor plătite de România. 

„Nivelul dobânzilor pe care le achită România este unul mare și, dacă ne aducem aminte, am plecat de la un nivel de dobânzi mare înainte de instalarea guvernului în vara anului trecut. Am coborât aceste dobânzi la cel mai mic nivel în luna februarie-martie. Acum din nou suntem la un nivel mare. Războaiele, creșterea inflației, deficitele mari guvernamentale produc presiune și pe dobânzile noastre, dar în mod evident plătim o primă de risc mare care înseamnă lipsa încrederii în cei responsabili pentru a lua deciziile de corecție în anii următori”, a spus liderul PNL.

Bolojan: „PNL și-a asumat această răspundere”

Președintele PNL a susținut că liberalii și-au asumat măsurile luate în perioada în care s-au aflat la guvernare și că România a trecut evaluările agențiilor de rating.

„PNL și-a asumat această răspundere în această perioadă. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră. Am trecut de toate evaluările agențiilor de rating. Dar va trebui să continuăm acest lucru, pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi, iar costurile vor fi suportate de întreaga populație a României. Vom aștepta nominalizarea. Vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interioare ale PNL”, a încheiat Bolojan.

Consultările de luni de la Cotroceni au loc după ce Parlamentul a respins, la 30 septembrie, Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Este a patra rundă de consultări pentru desemnarea unui premier în contextul crizei politice care durează de mai multe luni.

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