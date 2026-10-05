Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a susținut luni, la „Interviurile Adevărul”, că parlamentarii proveniți din SOS și POT s-au poziționat de partea PSD în contextul actualei crize politice. Declarațiile au fost făcute în contextul demersului privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Întrebat despre semnăturile necesare pentru demersul privind suspendarea președintelui și despre posibilitatea ca acestea să provină și de la grupurile desprinse din SOS și POT, Petrișor Peiu a susținut că parlamentarii respectivi colaborează cu PSD.

„Cei care provin din SOS și POT s-au poziționat ferm de partea PSD în toată această criză. Dacă observați cu atenție, nu sunt considerați indezirabili pentru un viitor guvern de către Nicușor Dan, pentru că sunt în colaborare cu partidul de suflet al lui Nicușor Dan, cu PSD”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Peiu a susținut că acest lucru se vede și în voturile din Parlament, afirmând că parlamentarii proveniți din cele două formațiuni votează, în majoritate, alături de PSD.

„100%. Aceste formațiuni, unii parlamentari de acolo, votează cu noi, dar foarte puțin. Majoritatea votează cu PSD întotdeauna și ei și PSD-ul fiind în această legătură cu Nicușor Dan”, a declarat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a susținut că Nicușor Dan nu ar avea aceeași poziție față de parlamentarii proveniți din SOS și POT ca față de AUR.

„Este clar că Nicușor Dan nu se declară deranjat de foștii colegi ai doamnei Șoșoacă sau ai doamnei Ana Maria Gavrilă într-o majoritate parlamentară. Ba mai mult, și aici se vede clar care este substratul politic, nicidecum ideologic: nici UDMR nu exclude foștii parlamentari SOS și POT de la colaborare. Nicușor Dan ne exclude doar pe noi, nu și pe ei”, a spus Peiu.

„Atitudinile liberalilor de a amenința cu Curtea Constituțională au fost valabile până vineri”

În cadrul interviului, Petrișor Peiu a vorbit și despre poziția PNL privind o eventuală sesizare a Curții Constituționale în legătură cu posibilitatea dizolvării Parlamentului.

Întrebat dacă AUR ar susține un asemenea demers, în condițiile în care liberalii au luat în calcul sesizarea CCR pentru a lămuri situația în care nu poate fi format un guvern după trei desemnări, Peiu a susținut că discursul PNL s-ar fi schimbat după audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași.

„Aceste atitudini ale liberalilor de a amenința cu Curtea Constituțională au fost valabile până vineri. Vineri, de când s-a întâmplat audierea președintelui PNL la DNA Iași, s-a schimbat discursul. Discursul este acum: «Așteptăm să vedem ce propune președintele». Nu știu dacă e coincidență sau nu, dar observ că s-a schimbat”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu nu merge la Cotroceni nici măcar pentru o cafea: „La orice instituție din România se bea o cafea proastă”

Peiu: PNL ar putea aștepta propunerea lui Nicușor Dan

Întrebat dacă liberalii sunt „în gardă” în urma audierii lui Bolojan, Peiu a răspuns că nu știe, dar a remarcat că subiectul sesizării Curții Constituționale nu a mai fost adus în discuție.

„Nu știu. Ați mai auzit de vineri încoace subiectul ăsta cu sesizarea Curții Constituționale?”, a spus Peiu.

El a susținut că, în opinia sa, PNL nu va mai face sesizarea, iar parlamentarii liberali ar urma să aștepte propunerea președintelui.

„Eu zic că o să vedeți că nu va fi această sesizare, ci va fi «vedem ce propune domnul președinte și poate votăm»”, a afirmat Petrișor Peiu.

Declarațiile lui Peiu au fost făcute în contextul celei de-a patra runde de consultări convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Consultările au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului săptămâna trecută, acesta fiind al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni. România este condusă de un Guvern interimar de cinci luni, după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.