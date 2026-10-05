 Peiu acuză o înțelegere între PSD și grupurile desprinse din SOS și POT. Nici „Nicușor Dan nu e deranjat de foștii colegi ai doamnei Șoșoacă” | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Exclusiv Peiu acuză o înțelegere între PSD și grupurile desprinse din SOS și POT. Nici „Nicușor Dan nu e deranjat de foștii colegi ai doamnei Șoșoacă”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a susținut luni, la „Interviurile Adevărul”, că parlamentarii proveniți din SOS și POT s-au poziționat de partea PSD în contextul actualei crize politice. Declarațiile au fost făcute în contextul demersului privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Întrebat despre semnăturile necesare pentru demersul privind suspendarea președintelui și despre posibilitatea ca acestea să provină și de la grupurile desprinse din SOS și POT, Petrișor Peiu a susținut că parlamentarii respectivi colaborează cu PSD.

„Cei care provin din SOS și POT s-au poziționat ferm de partea PSD în toată această criză. Dacă observați cu atenție, nu sunt considerați indezirabili pentru un viitor guvern de către Nicușor Dan, pentru că sunt în colaborare cu partidul de suflet al lui Nicușor Dan, cu PSD”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Peiu a susținut că acest lucru se vede și în voturile din Parlament, afirmând că parlamentarii proveniți din cele două formațiuni votează, în majoritate, alături de PSD.

„100%. Aceste formațiuni, unii parlamentari de acolo, votează cu noi, dar foarte puțin. Majoritatea votează cu PSD întotdeauna și ei și PSD-ul fiind în această legătură cu Nicușor Dan”, a declarat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a susținut că Nicușor Dan nu ar avea aceeași poziție față de parlamentarii proveniți din SOS și POT ca față de AUR.

„Este clar că Nicușor Dan nu se declară deranjat de foștii colegi ai doamnei Șoșoacă sau ai doamnei Ana Maria Gavrilă într-o majoritate parlamentară. Ba mai mult, și aici se vede clar care este substratul politic, nicidecum ideologic: nici UDMR nu exclude foștii parlamentari SOS și POT de la colaborare. Nicușor Dan ne exclude doar pe noi, nu și pe ei”, a spus Peiu.

„Atitudinile liberalilor de a amenința cu Curtea Constituțională au fost valabile până vineri”

În cadrul interviului, Petrișor Peiu a vorbit și despre poziția PNL privind o eventuală sesizare a Curții Constituționale în legătură cu posibilitatea dizolvării Parlamentului.

Întrebat dacă AUR ar susține un asemenea demers, în condițiile în care liberalii au luat în calcul sesizarea CCR pentru a lămuri situația în care nu poate fi format un guvern după trei desemnări, Peiu a susținut că discursul PNL s-ar fi schimbat după audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași.

„Aceste atitudini ale liberalilor de a amenința cu Curtea Constituțională au fost valabile până vineri. Vineri, de când s-a întâmplat audierea președintelui PNL la DNA Iași, s-a schimbat discursul. Discursul este acum: «Așteptăm să vedem ce propune președintele». Nu știu dacă e coincidență sau nu, dar observ că s-a schimbat”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu nu merge la Cotroceni nici măcar pentru o cafea: „La orice instituție din România se bea o cafea proastă”

Peiu: PNL ar putea aștepta propunerea lui Nicușor Dan

Întrebat dacă liberalii sunt „în gardă” în urma audierii lui Bolojan, Peiu a răspuns că nu știe, dar a remarcat că subiectul sesizării Curții Constituționale nu a mai fost adus în discuție.

„Nu știu. Ați mai auzit de vineri încoace subiectul ăsta cu sesizarea Curții Constituționale?”, a spus Peiu.

El a susținut că, în opinia sa, PNL nu va mai face sesizarea, iar parlamentarii liberali ar urma să aștepte propunerea președintelui.

„Eu zic că o să vedeți că nu va fi această sesizare, ci va fi «vedem ce propune domnul președinte și poate votăm»”, a afirmat Petrișor Peiu.

Declarațiile lui Peiu au fost făcute în contextul celei de-a patra runde de consultări convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Consultările au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului săptămâna trecută, acesta fiind al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni. România este condusă de un Guvern interimar de cinci luni, după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Noi informații despre copilotul FlyDubai. Unde anume ar fi plănuit, de fapt, să prăbușească avionul
stirileprotv.ro
image
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut „primul 11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Blocaj imobiliar fără precedent în România: războiul politic paralizează proiecte cu mii de apartamente la Iași
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
VIDEO În minutul 92:08, a doua cea mai slabă națională din lume conducea cu 2-1! A urmat ”dezastrul” în doar 51 de secunde
digisport.ro
image
Mini tarte cu pere, delicii aromate pentru zilele de toamnă
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Motivul halucinant pentru care un pasager beat l-a atacat pe şoferul unui microbuz din Târgu Jiu
observatornews.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
cancan.ro
image
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
playtech.ro
image
Echipa de start a lui Gică Hagi în România – Suedia. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi – explicațiile din spatele deciziei de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Ion Țiriac, lovitură de proporții: complexul care promite să schimbe sportul românesc: "Se lucrează în ritm alert"
digisport.ro
image
Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră. Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A.
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul lui Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni. PNL nu exclude posibilitatea să voteze viitorul Guvern: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție Video
mediaflux.ro
image
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”
click.ro
image
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”
click.ro
image
Copiii Mirelei Vaida și-au făcut propria „afacere”. Cât cer de la vecini
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Michael Douglas Kathleen Turner, Profimedia (1) jpg
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”

OK! Magazine

image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță