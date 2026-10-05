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Portul Constanța introduce cântărirea automată a camioanelor

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Administrația Porturilor Maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică a camioanelor la principalele porți de acces în port. Noua tehnologie permite determinarea automată a greutății și a altor caracteristici ale vehiculelor în timp ce acestea se deplasează, fără să fie necesară oprirea lor.

Camioanele sunt cântărite automat în Portul Constanța
Sistemele pot verifica vehicule de până la 200 de tone fără oprire Foto: APM

Administrația Porturilor Maritime SA Constanța continuă instalarea sistemelor de cântărire dinamică „weight in motion” la porțile de acces pentru traficul greu din Portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la Porțile 7, 10, 10 bis și 14, în timp ce un sistem similar de la Poarta 9 a fost implementat anterior, în cadrul unui proiect-pilot.

În perioada 5-7 octombrie 2026, sunt desfășurate operațiuni de calibrare și validare tehnică a echipamentelor instalate. Etapa este necesară pentru verificarea acurateței măsurătorilor și pentru confirmarea faptului că sistemele furnizează date corecte înainte de intrarea lor în exploatare.

Camioanele vor putea fi cântărite fără să oprească

Sistemul de cântărire dinamică permite determinarea automată a mai multor parametri ai unui vehicul în timpul deplasării. Printre informațiile care pot fi obținute se numără masa totală a camionului, sarcina pe fiecare axă, dimensiunile vehiculului, viteza de deplasare, numărul de osii și numărul de înmatriculare.

Spre deosebire de cântărirea clasică, vehiculul nu trebuie să oprească pentru ca greutatea să fie determinată. Datele sunt colectate în timp ce camionul trece prin zona echipată cu senzorii.

Sistemul este conceput pentru vehicule cu o greutate de până la 200 de tone și poate determina sarcini de maximum 20 de tone pe axă. Echipamentele pot funcționa pentru vehicule care se deplasează cu viteze cuprinse între 5 și 90 km/h.

Unde sunt instalate sistemele de cântărire

Procesul de calibrare a început la Poarta 10, pe ambele sensuri de circulație, și continuă la Porțile 10 bis și 14, în zona Constanța Sud. Operațiunile urmează să se încheie la Poarta 7, în zona Constanța Nord.

Înaintea începerii calibrării a fost realizată cântărirea etalon a camionului utilizat pentru verificarea sistemelor. Această etapă permite compararea măsurătorilor furnizate de echipamente cu valori de referință și ajustarea sistemului astfel încât rezultatele să fie cât mai precise.

Poarta 9 este deja dotată cu un astfel de sistem, implementat anterior în cadrul proiectului-pilot.

Senzori din fibră optică pentru traficul greu

Noua soluție tehnologică utilizează senzori de fibră optică pentru măsurarea parametrilor vehiculelor. Prin colectarea automată a datelor, sistemul poate contribui la monitorizarea traficului greu și la identificarea situațiilor în care vehiculele depășesc anumite limite de greutate sau sarcină pe axe.

Administrația Porturilor Maritime Constanța estimează că tehnologia va contribui și la fluidizarea traficului rutier în port, deoarece verificarea greutății și a caracteristicilor vehiculelor se poate face în timpul deplasării, fără oprirea fiecărui camion pentru cântărire.

Implementarea sistemelor face parte din procesul de modernizare a infrastructurii portuare și de monitorizare a traficului de marfă, într-un port în care transportul rutier are un rol important în preluarea și livrarea mărfurilor.

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