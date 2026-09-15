 Ofițerul american doborât în Iran povestește cum a fost salvat: „Cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată" | adevarul.ro
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Ofițerul american doborât în Iran povestește cum a fost salvat: „Cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată"

Război în Orientul Mijlociu
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Aviatorul, salvat în aprilie după ce avionul său a fost doborât deasupra Iranului, a vorbit pentru prima dată despre operațiunea riscantă de recuperare.

Avioane F15
Povestea militarului american salvat din Iran Foto: Reuters

Militarul american salvat din Iran, după ce aeronava sa a fost doborâtă în aprilie, a oferit pentru prima dată detalii despre operațiunea de salvare, într-un interviu difuzat duminică în emisiunea „60 Minutes".

Cunoscut sub indicativul „Bravo",folosit pentru a-i proteja identitatea, militarul a povestit că parașuta i s-a deteriorat după ce avionul a fost lovit, iar în timpul căderii libere a încercat din răsputeri „să desfacă sau să elibereze bucăți din parașută". „A fost cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată", a spus el. Impactul i-a provocat fracturi la coloană, braț și umăr, o entorsă la gleznă și tăieturi la cap și pe față.

După ce s-a catapultat din avionul F-15, ofițerul de sisteme de armament a reușit să evite depistarea de către forțele iraniene aflate în apropiere, urcând, în ciuda rănilor, o creastă muntoasă de peste 2.100 de metri, având la dispoziție doar un pistol, un dispozitiv de comunicare și un far de urmărire — potrivit unor relatări anterioare ale unor oficiali americani, confirmate acum chiar de „Bravo". Pilotul aeronavei a fost salvat la scurt timp după prăbușire, însă „Bravo" a fost recuperat abia după 50 de ore.

Pentagonul nu a dezvăluit public identitatea niciunuia dintre cei doi membri ai echipajului, din motive de siguranță și pentru a evita divulgarea unor informații sensibile.

„De îndată ce am găsit un loc care mi s-a părut că oferă un minim de acoperire, am început să caut o modalitate de a comunica", i-a declarat „Bravo" jurnalistei Norah O'Donnell, de la CBS. „Când am ajuns în punctul în care am putut, în sfârșit, să mă gândesc la tot prin ce trecusem, am trimis mesajul Dumnezeu e bun, a fost primul mesaj pe care l-am transmis", a adăugat el.

Controverse legate de difuzarea interviului

CNN a relatat sâmbătă, citând mai multe surse familiarizate cu subiectul, că secretarul de Război, Pete Hegseth, și oficiali politici din cadrul departamentului său ar fi insistat ca cei doi membri ai echipajului să participe la acest interviu, difuzat în exclusivitate și puternic mediatizat. Potrivit acelorași surse, ambii militari și-au exprimat inițial rezerve față de idee, la fel ca și oficialii militari, îngrijorați de posibila dezvăluire a unor detalii clasificate privind operațiunea de salvare. Pilotul a refuzat, în cele din urmă, să participe la interviu.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins informațiile publicate de CNN, calificându-le drept „o minciună completă". „Decizia de a participa la interviu a aparținut fiecărui pilot în parte — pentru că este povestea lor", a spus el. „Așa cum a remarcat și CNN, unul dintre piloți a decis să participe, celălalt nu. În plus, Departamentul a avut mare grijă să protejeze securitatea operațională, sursele și metodele folosite."

Evadarea din calea capturării

„Bravo" a povestit pentru CBS că s-a ascuns singur, ore în șir, într-o crăpătură de stâncă, în timp ce trupe de elită americane, sprijinite de aeronave care bombardau zona pentru a o securiza, se grăbeau să îl localizeze. Operațiunea de salvare a implicat sute de militari și ofițeri de informații americani, printre care forțe speciale precum Delta Force al Armatei și Echipa 6 SEAL a Marinei. În paralel, ofițeri CIA au derulat o campanie de dezinformare menită să inducă în eroare Iranul, ale cărui autorități oferiseră o recompensă pentru capturarea militarului american.

Emisiunea CBS a difuzat și imagini declasificate ale Pentagonului, în care se văd operatori de elită ai Forțelor Aeriene americane înaintând spre poziția lui „Bravo" pentru a-l salva. Militarul a refuzat să dezvăluie ce i-au spus salvatorii săi în momentul în care au ajuns, în sfârșit, la el.

Operațiunea a avut și un episod neprevăzut: armata americană a decis să distrugă două aeronave de transport MC-130J, avariate în timpul misiunii, care urmau să scoată din țară comandourile și militarul salvat. Cei peste 90 de operatori speciali au rămas, pentru scurt timp, blocați, până când au fost, la rândul lor, evacuați, cu ajutorul unor alte aeronave trimise în sprijin. Avioanele defecte au fost distruse pentru a nu ajunge în mâinile iranienilor.

„Bravo" a spus că întreaga experiență îl va marca pentru totdeauna. Momentul în care și-a văzut salvatorii ajungând pe creasta muntelui unde se ascundea „a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea, și nu știu cum aș putea să spun mai clar decât atât: mulțumesc pentru tot ce au făcut," a spus acesta.

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