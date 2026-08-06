Cum funcționează sistemul creat de Rusia care poate bruia Starlink. „Volna Kupol Garant nu distruge fizic satelitul”

Rusia a prezentat un nou sistem de război electronic conceput pentru a perturba comunicațiile prin sateliții Starlink, în loc să atace terminalele de la sol. Sistemul, denumit Volna Kupol Garant, direcționează semnale radio concentrate către sateliți.

Potrivit TechRadar, prin direcționarea acestor semnale radio, sateliții Starlink sunt împiedicați să receptioneze transmisiile utilizatorilor aflați în zona sa de acoperire.

Oficialii ruși susțin că această metodă întrerupe temporar comunicațiile, fără a provoca daune fizice sateliților. Potrivit autorităților ruse, Volna Kupol Garant utilizează un fascicul îngust de unde radio de înaltă frecvență, diferit de sistemele convenționale de război electronic.

„Volna nu distruge fizic satelitul, însă, pe durata «iluminării», blochează capacitatea unui anumit satelit de a deservi terminalele de la sol”, a declarat Dmitri Kuziakin, proiectant-șef al Centrului pentru Soluții Integrate pentru Sisteme Fără Pilot.

Potrivit acestuia, perturbarea continuă și după încetarea transmiterii semnalului, deoarece sateliții au nevoie de câteva minute suplimentare pentru a-și relua funcționarea normală.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul Volna Kupol Garant este alcătuit din șase module mobile, cu antene orientabile care pot fi utilizate atât de pe remorci, cât și de la sol, în funcție de necesitățile operaționale.

Conform relatărilor, un singur sistem complet poate crea o zonă de bruiaj Starlink de până la 20 km², folosind tehnici de interferență cu fascicul îngust. Acest lucru ar putea crea dificultăți pentru comunicațiile prin satelit în zonele afectate.

Totuși, dimensiunile mari ale instalației ar putea să o facă mai ușor de detectat de sistemele de informații electronice, deoarece numeroase antene rămân active în timpul funcționării.

În același timp, compania ucraineană de comunicații prin satelit Stetman avansează cu un plan de 1,1 miliarde de dolari pentru desfășurarea, până în 2030, a unei rețele naționale controlate de 360 de sateliți, menită să reducă dependența țării de servicii operate de furnizori străini, precum Starlink, al companiei SpaceX condusă de Elon Musk.

Proiectul este derulat printr-o societate mixtă numită UASAT, în parteneriat cu producătorul danez GomSpace, iar constelația este concepută să deservească utilizatori guvernamentali și militari și să reziste războiului electronic.

Primii 120 de sateliți urmează să fie lansați în 2027, printr-un contract cu SpaceX.

Inițiativa ucraineană se desfășoară în paralel cu eforturile Rusiei de a dezvolta un serviciu propriu de internet prin satelit pe orbită joasă, numit „Rassvet”, conceput ca alternativă a Moscovei la Starlink.