 Momentul hilar în care un cascador rus încearcă, fără succes, să ridice „măcar puțin” în aer o limuzină cu elicopterul | adevarul.ro
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Video Momentul hilar în care un cascador rus încearcă, fără succes, să ridice „măcar puțin” în aer o limuzină cu elicopterul

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Un cascador rus a încercat să ridice în aer o limuzină cu ajutorul unui elicopter Mi-2, însă elicopterul s-a răsturnat pe o parte, avariind una dintre palele rotorului.

Potrivit TVP World, Evgheni Chebotarev, cascador și blogger, pregătea o nouă cascadorie, care implica o limuzină cu un elicopter Mi-2 montat pe plafon. Acesta a pus elicopterul pe plafonul limuzinei și a tractat ansamblul către locul cascadoriei.

„Transport nereușit... Drumul era denivelat, a tras într-o parte și s-a răsturnat”, a spus Chebotarev.

El a reparat elicopterul în două zile și a trecut la cascadoria propriu-zisă.

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Foto: Instagram @chebotarev_evgeny

Planul era ca limuzina, cu elicopterul montat pe plafon, să reușească să zboare „măcar puțin”. Elicopterul era prins de vehicul cu chingi de fixare.

În schimb, vehiculul s-a deplasat dintr-o parte în alta în momentul în care motoarele elicopterului Mi-2 au fost pornite, iar ansamblul nu a reușit să se desprindă de la sol. Chebotarev a accelerat apoi limuzina și a sărit din mașină înainte ca aceasta să ajungă peste marginea unei prăpăstii.

Elicopterul și limuzina au fost transformate într-un morman de fiare contorsionate.

Cascadorul a mai folosit anterior un Ferrari răsturnat ca rampă pentru un skijet.

La acea vreme, cascadorul a luat un Ferrari F8 Spider, despre care se estimează că valorează aproximativ 350.000 de dolari.

A prins cabluri de roțile mașinii, a ridicat-o cu o macara, a răsturnat-o complet cu roțile în sus și a coborât-o în apă, până când plafonul a fost parțial scufundat.

Ulterior, a accelerat cu un skijet direct spre partea inferioară, plată, a mașinii, folosind Ferrari-ul drept rampă de lansare. A sărit câțiva metri prin aer și a aterizat în apă, ca și cum aceasta ar fi fost cea mai obișnuită utilizare a unui Ferrari.

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