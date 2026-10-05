 Pedeapsa primită de un fals polițist care a luat bani de la o femeie pentru a influența deschiderea unui dosar penal împotriva vecinilor acesteia | adevarul.ro
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Pedeapsa primită de un fals polițist care a luat bani de la o femeie pentru a influența deschiderea unui dosar penal împotriva vecinilor acesteia

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Un bărbat din Arad care s-a prezentat drept polițist și a încasat bani de la o femeie promițând că poate interveni pe lângă oameni ai legii pentru a le „face dosar penal” vecinilor acesteia a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare și obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. 

Oamenii legii au intrat pe fir și l-au prins pe escroc
Oamenii legii au intrat pe fir și l-au prins pe escroc Foto: captură video Poliția Română - arhivă

Soluția a fost dispusă în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii, relatează News.ro.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în aprilie 2025, bărbatul a pretins și a primit de la femeie mai multe sume de bani, creând „falsa aparență că are influenţă asupra unor poliţişti din cadrul IPJ Arad” și promițând că poate interveni pentru ca aceștia să le „facă dosar penal” unor vecini cu care femeia se afla în conflict.

Anchetatorii susțin că, pe 2 mai 2025, inculpatul s-a folosit fără drept de calitatea de polițist și a indus-o în eroare pe femeie, spunându-i în mod fals că are de achitat la tribunal cheltuieli judiciare în valoare de 2.440 de lei. Convinsă de această poveste, victima i-a remis în mai multe tranșe sume de bani pentru presupusele obligații financiare.

Procurorii arată că, în perioada ianuarie-iunie 2025, bărbatul „s-a folosit, fără drept, de calitatea de poliţist” și chiar a întocmit acte specifice acestei funcții. La un moment dat, el a chemat-o pe femeie la un imobil din Arad și i-a luat o declarație, imitând procedurile specifice unei anchete.

Dosarul mai relevă că inculpatul a constrâns victima să îi dea 300 de lei, invocând bani pe care aceasta ar fi trebuit să îi plătească la tribunal.

Bărbatul a amenințat-o că „va trebui să o aresteze” și că, dacă nu va depune suma solicitată, „va fi o mare problemă pentru dânsa”.

Pentru faptele de trafic de influență, înșelăciune, șantaj și uzurpare de calități oficiale, instanța a stabilit pedepse individuale care au condus la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 4 luni de închisoare.

Executarea acesteia a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de trei ani, iar condamnatul va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de lege.

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