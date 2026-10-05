Record european și o performanță mondială a anului la Brașov Running Festival 2026

Și ediția din acest an a Brașov Running Festival a confirmat că întrecerea de alergare pe șosea se numără printre cele mai prestigioase din lume. Francezul Meziane Benhammou a stabilit un record european la sub 18 ani la 10 km, iar Yenenesh Shimket (Ethiopia) a reușit cea mai bună performanță mondială a anului la categoria sub 20 de ani.

La feminin, podiumul a fost ocupat integral de atlete din Ethiopia Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

E de menționat că atleții din Ethiopia au ocupat podiumul. În proba de 10 km elită la masculin pe primul loc s-a clasat Khairi Bejiga (27:01), care a fost urmat de compatrioții săi Nibret Kinde (27:02) și Tadesse Ayele (27:10). Situat pe 13, portughezul Duarte Gomes (28:08) a fost primul clasat dintre europenii care au luat startul.

Khairi Bejiga s-a impus în întrecerea masculină de 10k Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Deținător al recordului național la maraton, Alexandru Nicolae Soare (29:14) a fost primul dintre români, pe locul 22, iar Dragoș Pop (29:42) a terminat pe 24.

Și la feminin, podiumul cursei de 10k a fost, așa cum spuneam, în întregime ethiopian: 1. Asefu Abreha (30:16), 2. Aynadis Mebratu (30:19), 3. Yenenesh Shimket Ademas (30:21).

Asefu Abreha a fost cea mai rapidă alergătoare la 10k elite Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Reprezentantă a României, Joan Chelimo Melly (31:46) a terminat pe 10, ea fiind, totodată, și cel mai bine clasată alergătoare dintre europencele care au luat startul. Mihaela Maria Blaga (34:06) a terminat pe locul 20, iar Liliana Maria Dragomir (34:17) pe 24.

Foto: Brașov Running Festval

La întrecerea elitei s-a consemnat și o altă performanță de top. După festivitatea de premiere, Daniel Santa, promotorul Brașov Running Festival, a anunțat că Yenenesh Shimket a reușit cea mai bună performanță mondială a anului la categoria sub 20 de ani (World U20 BEST). Aceasta a acoperit traseul tRUNsylvania 10K în 30 de minute și 21 de secunde.

Foto: Brașov Running Festval

La cursele destinate profesioniștilor s-a înregistrat și un dublu record pentru francezul Meziane Benhammou. Acesta a stabilit cel mai bun timp european la categoria sub 18 ani pe 10 km la alergarea pe șosea, cât și un record al Franței la sub 20 de ani.

În proba de 10 km open, la care au alergat, laolată, și amatori, și profesioniști, am avut următoarele clasamente: 1. Nicolae Marian Coman (31:56), 2. Stilian Alekaandrov (31:58), 3. Adrian Brănescu (32:59), 4. Andrei Crainic (33:07), 5. Paul Petre (33:33), la masculin, respectiv 1. Mădălina Sîrbu (35:16), 2. Devora Abramova (38:02), 3. Kristina Mihailova (40:01), 4. Ramona Zota (41:10), 5. Irina Mărgăritescu (43:02).

Cursele de 5 km s-au încheiat cu următoarele clasamente: 1. Andrei Halapciuc (15:11), 2. Matei Moldovan (15:14), 3. Denis Firulovic (15:25), 4. Leonard Biro (15:28), 5. Marco Tarnauceanu (15:30), la masculin, respectiv 1. Lenuța Constantin (17:23).

Fost rugbyst, promotor al mișcării și sportului, George Baltă a ocupat locul 1 în cursa rezervată alergătorilor în scaun cu roltile (26:00).

În cadrul Brașov Running Festival s-au desfășurat și curse rezervate copiilor. La 800 m, ierarhiile au arătat astfel: 1. Fabio Sabin Dinu (2:33), 2. Matei Pavel (2:43), 3. Dominic Hambic (2:47), 4. Matei Vancia (2:54), 5. Matei Ioan Cuceanu (2:55), la băieți, respectiv 1. Angelina Bujor (2:54), 2. Raisa Ontelus (2:58), 3. Livia Tudor (3:05), 4. Elisabeta Dobrea (3:14), 5. Elsa Maria Dragomir (3:26).

La 1.200 m am avut următoarele ierarhii: 1. Mihai Pashov (3:39), 2. Csaba Sandor (3:45), 3. Matyas Cyepesi (3:49), 4. Alexis Cionca (3:51), 5. Tihamer Gyorgy (3:53), la masculin, respectiv 1. Blanka Alber (4:00), 2. Ariana Fiat (4:09), 3. Ana Furdui (4:12), 4. Vivien Hollo (4:12), 5. Raluca Ghiorghioni (4:13).

Organizatorii au anunțat că ediția de anul viitor a Brașov Running Festival se va desfășura în 2 și 3 octombrie și că înscrierile au început, acum fiind și cel mai mic tarif.