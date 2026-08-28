Frații Tate rămân în arest. După audierea maraton de joi, instanța din Miami a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în Miami, după ce judecătoarea federală Lauren Louis a amânat joi pronunțarea unei decizii cu privire la cererea lor de eliberare pe cauțiune, în contextul procedurilor de extrădare solicitate de Regatul Unit.

Frații Tate rămân în arest Foto: INQUAM Photos Eduard Vînătoru

Audierea, desfășurată pe parcursul a aproximativ opt ore, s-a încheiat fără un verdict privind solicitarea celor doi influenceri, aflați într-un centru federal de detenție din Miami din 18 iulie, relatează EFE, citată de Agerpres.

În prezent, nu a fost stabilită data unei noi audieri în dosarul de extrădare. Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite instanței din Florida documentele care susțin cererea formulată împotriva celor doi.

Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică și americană, sunt căutați de justiția din Regatul Unit pentru a răspunde unor zeci de acuzații, inclusiv de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de materialele pornografice.

Cei doi frați au solicitat eliberarea pe durata procedurilor de extrădare, iar apărarea a contestat condițiile de detenție. În paralel, aproximativ 30 de susținători s-au adunat în fața tribunalului din Miami în timpul audierii, afișând pancarte și mesaje prin care cereau eliberarea fraților Tate.