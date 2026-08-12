 Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte | adevarul.ro
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Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte

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Închisoarea Federal Detention Center (FDC) din Miami, unde se află în arest  Andrew și Tristan Tate, s-a confruntat în ultimele luni cu probleme ale sistemului de răcire, defecțiuni la alimentarea cu apă și o confruntare între deținuți și personal. Influencerii s-au plâns de condițiile de detenție.

Frații Tate se află în custodia FDC Miami. FOTO INQUAM Photos Eduard Vînătoru
Frații Tate se află în custodia FDC Miami. FOTO INQUAM Photos Eduard Vînătoru

Precizările au fost făcute de Biroului Penitenciarelor din SUA (U.S. Bureau of Prisons – BOP), citat de Reuters.

Avocații lui Andrew Tate, 39 de ani, și Tristan Tate, 38 de ani, reclamă că cei doi sunt deținuți în condiții dure de izolare, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

 Cei doi au fost arestați pe 18 iulie, în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice, care îi acuză de viol, agresiune și facilitarea traficului de persoane pentru exploatare sexuală. De la arestare, cei doi se află în custodia FDC Miami.

Foști practicanți de kickbox, cu dublă cetățenie americană și britanică, frații Tate susțin că sunt nevinovați. Avocații lor au cerut eliberarea pe cauțiune în așteptarea soluționării procedurii de extrădare, care ar putea dura câteva luni.

Andrew Tate a relatat pe platforma X că a fost „forțat să bea apă murdară care l-a îmbolnăvit”, că nu a putut dormi din cauza „deținuților care țipau în celulele vecine” și că i s-a refuzat ora zilnică de exerciții fizice.

Procurorii americani spunînsă că frații Tate sunt ținuți într-o unitate specială „pentru propria lor siguranță”, separați de populația generală a penitenciarului.

Într-un document transmis instanței pe 10 august, aceștia notează: „Deși FDC Miami nu este un Marriott, condițiile de detenție ale fraților Tate sunt rezonabile, constituționale și la discreția BOP.” Un purtător de cuvânt al BOP a precizat că testele anuale confirmă potabilitatea apei din centru.

„Unde sunt drepturile cetățenilor americani?”

În FDC Miami sunt încarcerați aproximativ 1.430 de deținuți, dintre care 450 sunt migranți ilegali aflați în proceduri de expulzare, restul fiind în principal arestați preventiv.

Avocații fraților Tate afirmă că paturile acestora sunt mai scurte decât înălțimea lor și nu au perne, iar în 11 din primele 15 zile de detenție nu li s-a permis să iasă din celule. Andrew Tate a întrebat public, pe 28 iulie: „Unde sunt drepturile cetățenilor americani?”

Regulamentul BOP prevede că deținuții au dreptul la o „perioadă regulată de exerciții fizice”, iar procurorii susțin că fraților Tate li s-a permis „aproape zilnic” să iasă din celule pentru recreere și întâlniri cu avocații.

Întrebat cum a reușit Andrew Tate să posteze online din detenție, avocatul Joseph McBride a declarat pe 27 iulie: „Revine echipei noastre să discute modul în care el își transmite mesajul în exterior, dar ne bucurăm că a reușit să-l transmită.”

Andrew Tate susține că ar fi primit amenințări cu moartea

În alte postări, Andrew Tate a reclamat probleme digestive după ce ar fi băut apă caldă de la un robinet „maro și murdar”, iar ulterior ar fi fost trezit de „amenințări cu moartea” și un „răcnet demonic” venit dintr-o celulă vecină. „Nu am reușit să dorm și era prea întuneric pentru a putea citi, aşa că am numărat cărămizile de pe perete”, a scris acesta pe 31 iulie.

Penitenciarul a respins cererile de mutare formulate de avocați, susținând că deținuții au acces la condiții adecvate de somn, hrană și apă, precum și posibilitatea de a solicita provizii suplimentare. Conducerea închisorii confirmă că pe 1 iulie a existat o problemă de furnizare a apei, remediată în ziua următoare, iar deținuții primesc apă îmbuteliată.

FDC Miami s-a confruntat și cu defecțiuni ale sistemului de aer condiționat. Luna trecută, căldura excesivă a determinat un grup de deținuți imigranți să refuze să rămână în celule, incident care a degenerat într-o confruntare cu personalul, ce a folosit spray-uri cu piper pentru a restabili ordinea.

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