Danemarca acuză Rusia că a trecut la sabotaje împotriva companiilor care sprijină militar Ucraina

Rusia a început operațiuni de sabotaj împotriva unor companii daneze care furnizează echipamente Ucrainei, după ce a ajuns la concluzia că eforturile mai ample de perturbare nu au reușit să limiteze sprijinul militar occidental pentru această țară, a declarat miercuri un oficial danez din domeniul informațiilor.

Danemarca acuză Rusia Foto: Shutterstock

Schimbarea reprezintă o escaladare semnificativă a campaniei Moscovei de război hibrid, a declarat Josefine Christensen, analist principal în cadrul Serviciului danez de securitate și informații (PET), în cadrul unei conferințe pe tema securității naționale desfășurate la Copenhaga, relatează Reuters.

„Ceea ce am observat în primăvară a fost multă planificare, dar foarte puține acțiuni puse în practică. Ceea ce am văzut la începutul verii este că au început să desfășoare mult mai multe operațiuni”, a spus Christensen.

Rusia a ajuns la concluzia că acțiunile sale anterioare, desfășurate pe o scară largă, „nu au avut efectul de a descuraja NATO să sprijine Ucraina”, a afirmat ea.

Moscova păstrează controlul politic asupra operațiunilor, însă nivelul de îndrăzneală al acțiunilor desfășurate pe teren este în creștere, a mai spus oficialul danez. Rusia încearcă acum „să lovească ținte care au un impact direct asupra frontului. Asta înseamnă producția de armament”.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în operațiuni de sabotaj sau în acțiuni de război hibrid. Ambasada Rusiei la Copenhaga a respins miercuri acuzațiile, susținând că autoritățile daneze formulează acuzații nefondate la adresa Rusiei.

Christensen a făcut referire la o listă a Ministerului rus al Apărării cu producători europeni de drone și componente pentru drone, despre care Moscova a afirmat în aprilie că reprezintă potențiale ținte militare, fără să ofere alte detalii.

Rusia recrutează intermediari prin Telegram și rețelele sociale

Rusia recurge tot mai mult la intermediari fără pregătire, inclusiv persoane fără adăpost și persoane dependente de droguri, recrutate prin Telegram și alte platforme de socializare. Potrivit PET, recrutarea începe de obicei cu sarcini simple, precum supravegherea unor obiective sau realizarea de fotografii, după care poate evolua către operațiuni de sabotaj propriu-zise.

„Poate fi oricine caută pur și simplu să facă bani rapid”, a declarat Christensen. „Dacă prima persoană nu reușește, vor trimite pe altcineva să rezolve problema, până când vor avea succes.”

Serviciul danez de informații militare a avertizat luna trecută că este probabil ca Rusia să își intensifice atacurile hibride împotriva Occidentului în următoarele luni, după ce Germania a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, în august.

În septembrie 2025, înainte ca Danemarca să găzduiască un summit al Uniunii Europene, dronele au perturbat traficul aerian pe șase aeroporturi daneze, inclusiv pe aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică. Premierul danez Mette Frederiksen a calificat atunci incidentul drept un atac hibrid asupra țării sale.