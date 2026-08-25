 Avocații fraților Tate recunosc că unele mașini de lux erau închiriate pentru imagine: „Modelul lor de afaceri depinde de atenția online” | adevarul.ro
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Avocații fraților Tate recunosc că unele mașini de lux erau închiriate pentru imagine: „Modelul lor de afaceri depinde de atenția online”

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Avocații lui Andrew Tate susțin că acesta a închiriat mașini sport de lux pentru a crea impresia că este mai bogat decât în realitate și pentru a atrage mai multă atenție în mediul online. Reprezentanții legali ai fraților Andrew și Tristan Tate afirmă, într-un document depus în instanță în Statele Unite, că imaginea de „ultra-bogați” face parte din strategia lor de promovare.

Frații Tate.
Frații Tate. Foto: Inquam Photos/Eduard Vinatoru

„Andrew și Tristan sunt personalități din mediul online. Modelul lor de afaceri depinde de atenția online”, au susținut avocații.

Potrivit acestora, mesajele controversate și imaginile extravagante sunt folosite pentru a genera cât mai multe vizualizări și interacțiuni, care ulterior se transformă în venituri.

„Pe scurt, ei interpretează un rol”, se arată în documentul citat de The Independent.

Mașini de milioane de dolari, închiriate pentru videoclipuri

Avocații fraților Tate susțin că imaginile cu iahturi, mașini sport și ceasuri scumpe publicate pe rețelele sociale nu reprezintă, în mod automat, dovezi ale averii acestora.

Potrivit documentului depus în instanță, un Aston Martin evaluat la 2,1 milioane de dolari și două Bugatti, despre care s-a spus că valorează 5 milioane și, respectiv, 7 milioane de dolari, prezentate în videoclipurile lui Tristan Tate, ar fi fost închiriate.

În ceea ce privește imaginile cu iahturi de lux, avocații afirmă că un videoclip promoțional filmat la bordul unei astfel de ambarcațiuni nu demonstrează că aceasta aparține familiei Tate. Ei susțin că frații ar fi fost plătiți pentru promovarea navei pe rețelele sociale.

Apărarea mai afirmă că evaluarea colecției de ceasuri a lui Andrew Tate se bazează pe o estimare realizată de o publicație independentă și nu reprezintă o dovadă directă a averii sale.

Frații Tate, vizați de anchete în SUA, România și Marea Britanie

Declarațiile avocaților au fost făcute după ce autoritățile britanice au solicitat extrădarea fraților Tate din Statele Unite, în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni sexuale. Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile.

Cei doi, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați de agenți federali americani la Miami în luna iulie, la două luni după ce Tribunalul București a dispus ridicarea tuturor măsurilor preventive de control judiciar împotriva lor.

În România, frații Tate sunt acuzați, în dosare distincte, de trafic de minori, relații sexuale cu un minor, spălare de bani, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat în scopul exploatării sexuale a unor femei. Unul dintre dosare a fost retrimis procurorilor.

În Marea Britanie, Crown Prosecution Service a anunțat după arestarea lor că au fost formulate 38 de noi acuzații, pe lângă cele 21 existente anterior. Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, se confruntă cu acuzații de viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune care ar fi provocat vătămări corporale. Alte acuzații vizează infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu acuzații similare. Potrivit autorităților britanice, presupusele fapte vizate de acuzații ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017.

Documente noi în dosarul fraților Tate

Andrew și Tristan Tate dețineau o serie de pașapoarte false, obținute pe nume diferite, arată noi documente depuse de autoritățile britanice. Unul dintre acestea, folosit de Tristan Tate, purta numele „Vladimir Scorpius” — preluat dintr-un roman din seria James Bond. Procurorii avertizează că cei doi prezintă risc ridicat de sustragere de la urmărirea penală, în timp ce contestă extrădarea către Regatul Unit, scrie nypost.com.

Tristan a postat, de altfel, un videoclip în care se afla pe un vas și se prezenta drept „Vladimir Scorpius”, iar în Marea Britanie a înregistrat o companie numită „Scorpius Ltd.”, într-o aparentă trimitere la personajul fictiv, un traficant de arme ce apare în romanul din 1988 scris de John Gardner. 

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