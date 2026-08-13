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Video Documente noi în dosarul fraților Tate, acuzați de viol: aveau pașapoarte false din șase țări

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Andrew și Tristan Tate, frații acuzați de viol și trafic de persoane, dețineau o serie de pașapoarte false, obținute pe nume diferite, arată noi documente depuse de autoritățile britanice. Unul dintre acestea, folosit de Tristan Tate, purta numele „Vladimir Scorpius” — preluat dintr-un roman din seria James Bond. Procurorii avertizează că cei doi prezintă risc ridicat de sustragere de la urmărirea penală, în timp ce contestă extrădarea către Regatul Unit, scrie nypost.com.

Frații Tate
Andrew și Tristan Tate, frații acuzați de viol și trafic de persoane/FOTO:Inquam Photos

Potrivit unor documente judiciare depuse în dosarul celor doi influenceri acuzați de zeci de infracțiuni legate de viol și trafic de persoane, Tristan Tate deținea un pașaport mexican pe care apărea fotografia și data sa de naștere, dar sub numele „Vladimir Scorpius” — numele principalului personaj negativ din romanul de spionaj „Scorpius”, din seria 007.

Tristan a postat, de altfel, un videoclip în care se afla pe un vas și se prezenta drept „Vladimir Scorpius”, iar în Marea Britanie a înregistrat o companie numită „Scorpius Ltd.”, într-o aparentă trimitere la personajul fictiv, un traficant de arme ce apare în romanul din 1988 scris de John Gardner.

Andrew Tate, la rândul său, s-a lăudat public pe rețelele sociale că are „opt vieți... opt licențe și pașapoarte” și că a reușit să evite autoritățile din mai multe țări, se arată în document.

Anchetatorii britanici au descoperit dovezi privind existența pașaportului mexican emis pe numele fictiv, dar purtând fotografia și data nașterii lui Tristan Tate. Potrivit procurorilor britanici, acesta ar deține, de asemenea, documente de călătorie din Regatul Unit, Statele Unite, Estonia, Nigeria, Polonia și mica națiune insulară Vanuatu, din Pacific.

Detaliile privind identitățile multiple ale celor doi au fost făcute publice săptămâna aceasta prin documente depuse de Ambasada Britanică la Washington, la Curtea Districtului de Sud al Floridei, prin care autoritățile britanice se opun eliberării pe cauțiune a fraților, în timp ce aceștia contestă extrădarea către Regatul Unit.

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Cei doi prezintă risc de sustragere de la urmărirea penală, susțin autoritățile britanice

Documentul avertizează că cei doi prezintă risc de sustragere de la urmărirea penală și include zeci de postări ale lui Andrew Tate care, potrivit procurorilor, „demonstrează că acesta are acces la mai multe pașapoarte și că este dispus să folosească identități false pentru a evita autoritățile”.

Procurorii britanici au mai susținut că „există motive întemeiate să se creadă că Andrew și Tristan Tate ar încerca să identifice și să intervină asupra martorilor, în cazul în care ar fi eliberați”.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său Tristan, de 38 de ani, au fost reținuți de US Marshals la un eveniment de box fără mănuși desfășurat la Miami, pe 18 iulie, și se află în prezent în arest, într-un spațiu de detenție federal cu regim securizat.

Frații contestă extrădarea către Regatul Unit, unde sunt acuzați, cumulat, de 59 de infracțiuni, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și fapte legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă, notează nypost.com.

O audiere privind menținerea în arest a celor doi frați este programată pentru joi, 13 august.

Avocatul lor, Joe McBride, a declarat pentru The Post, în fața tribunalului federal din Miami, luna trecută, că șansele ca judecătorul să accepte eliberarea fraților sunt reduse.

Potrivit lui McBride, frații ar fi fost hărțuiți de alți deținuți, acuzațiile aduse împotriva lor „punându-le o țintă pe spate”, existând riscul să fie „înjunghiați, atacați sau uciși”.

„De fiecare dată când cineva trece pe lângă celula lor, sunt jigniți cu un cuvânt care începe cu litera P, un termen asociat mai degrabă cu (Jeffrey) Epstein decât cu situația lor”, a spus McBride.

Procurorii britanici au precizat că noile acuzații au fost formulate după ce autoritățile din Regatul Unit au anchetat plângerile depuse de alte patru presupuse victime.

Noile acuzații reprezintă cel mai recent episod dintr-o dispută juridică internațională de lungă durată, care implică Statele Unite, Marea Britanie și România.

Cei doi frați sunt urmăriți penal și în România, unde sunt acuzați, printre altele, de raport sexual cu un minor, trafic de minori, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Aceștia au negat toate acuzațiile aduse împotriva lor.

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