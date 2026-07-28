 Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA. Audierea a fost programată pentru 13 august, în dosarul de extrădare în Marea Britanie | adevarul.ro
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Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA. Audierea a fost programată pentru 13 august, în dosarul de extrădare în Marea Britanie

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Andrew Tate și Tristan Tate vor solicita eliberarea pe cauțiune din arestul în care se află în Miami, Statele Unite, în timp ce contestă cererea de extrădare formulată de autoritățile britanice.

Andrew Tate și Tristan Tate vor solicita eliberarea pe cauțiune. FOTO: Instagram
Andrew Tate și Tristan Tate vor solicita eliberarea pe cauțiune. FOTO: Instagram

Potrivit Reuters, avocații celor doi vor depune solicitarea până pe 5 august, iar instanța federală a programat o audiere în acest sens pentru data de 13 august.

Frații Tate sunt vizați de un mandat de extrădare emis de Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, agresiune sexuală și facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, relatează Reuters.

Vor să fie eliberați pe cauțiune

Procurorii americani au cerut instanței să mențină arestul preventiv, susținând că Andrew și Tristan Tate prezintă risc de fugă și pot reprezenta un pericol pentru comunitate.

Avocatul acestora, Joseph McBride, a respins însă acuzațiile și a susținut că cei doi s-au prezentat la toate termenele stabilite în dosarele din România.

„Oamenii nevinovați nu fug de justiție. Oamenii nevinovați înfruntă justiția, pentru că, în cele din urmă, aceasta îi exonerează”, a declarat avocatul lor în fața tribunalului federal din Miami.

Potrivit avocatei Jacqueline Perczek, cererea de eliberare pe cauțiune va fi depusă până la 5 august, iar audierea este programată pentru 13 august.

Noi acuzații formulate în Marea Britanie

Între timp, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Marea Britanie (Crown Prosecution Service) a formulat noi acuzații de agresiune sexuală împotriva fraților Tate.

Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de agresiuni sexuale asupra a patru femei, fapte care ar fi fost comise în perioada iulie 2010 – august 2017. Andrew Tate se confrunta deja cu alte acuzații de viol formulate în legătură cu trei femei.

Procedura de extrădare ar putea dura mai multe luni. Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite documentația completă către Departamentul de Stat al SUA.

Ulterior, un judecător federal va decide dacă există suficiente dovezi pentru continuarea procedurii de extrădare, iar decizia finală va aparține secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Acesta a declarat recent că, în acest moment, nu intenționează să intervină în caz.

Ancheta din România continuă

Frații Tate au fost reținuți în România în decembrie 2022, într-un dosar instrumentat de DIICOT, fiind acuzați de trafic de persoane, viol, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

De-a lungul anchetei, cei doi au fost arestați preventiv, apoi plasați în arest la domiciliu și ulterior sub control judiciar. În iunie 2023 au fost trimiși în judecată alături de Georgiana Naghel și Luana Radu.

În noiembrie 2024, Tribunalul București a retrimis dosarul la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului.

În februarie 2025, după ridicarea interdicției de a părăsi România, Andrew și Tristan Tate au plecat în Statele Unite. Ulterior, procurorii au prelungit măsura controlului judiciar, însă cei doi au continuat să călătorească în străinătate.

În aprilie 2026, Tribunalul București a ridicat definitiv controlul judiciar, iar în iulie 2026 DIICOT a anunțat extinderea cercetărilor. Procurorii îi acuză, între altele, că ar fi încercat să influențeze victime și martori să își retragă declarațiile și că ar fi înstrăinat bunuri aflate sub sechestru.

În paralel, autoritățile britanice au formulat noi acuzații și au solicitat oficial extrădarea celor doi din Statele Unite pentru a fi judecați în Regatul Unit.

Procedura privind eventuala extrădare a fraților Tate în Marea Britanie este estimată să dureze mai multe luni. Până la 16 septembrie, autoritățile britanice trebuie să transmită Departamentului de Stat al SUA documentația completă care susține cererea de extrădare. Ulterior, judecătoarea Lauren Louis sau un alt magistrat desemnat va analiza dacă probele prezentate de partea britanică sunt suficiente pentru continuarea procedurii. Decizia finală privind extrădarea va aparține secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, care a declarat pe 22 iulie că, în prezent, nu intenționează să se implice în acest caz. „Nu avem niciun rol de jucat în acest moment și poate niciodată”, a afirmat acesta.

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