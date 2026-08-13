 Încă două săptămâni după gratii. Audierea fraților Tate privind menținerea lor în arest, amânată | adevarul.ro
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Încă două săptămâni după gratii. Audierea fraților Tate privind menținerea lor în arest, amânată

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O judecătoare federală din Miami a amânat audierea privind menținerea în arest a fraților Andrew și Tristan Tate. Avocații celor doi au declarat că au nevoie de mai mult timp pentru a răspunde argumentelor procurorilor.

Frații Tristan și Andrew Tate
Frații Tristan și Andrew Tate FOTO: Inquam Photos

Audierea lui Andrew și Tristan Tate privind menținerea lor în arest a fost amânată, potrivit Mediafax.

O judecătoare urma să audieze argumentele ambelor părți joi, înainte de a stabili dacă frații Tate ar trebui să rămână în închisoare sau să fie eliberați, în timpul procesului de extrădare care ar putea dura luni întregi, scrie Mediafax.

Când a fost mutată audierea

Aceasta a aprobat cererea apărării de a muta audierea pe 27 august. Avocații fraților Tate au declarat că au nevoie de mai mult timp pentru a răspunde argumentelor procurorilor, potrivit sursei.

Andrew și Tristan Tate au rămas într-un centru federal de detenție din Miami. Ei au avut o scurtă apariție în instanță la două zile după arestarea lor din 18 iulie. Avocații lor au susținut că vizibilitatea ridicată a fraților Tate face aproape imposibilă evadarea lor . Mai mult, aceștia postează în mod regulat actualizări despre locațiile lor pe rețelele de socializare.

Conform documentelor depuse de Biroul Procurorului SUA, cei doi frați ar trebui reținuți în așteptarea audierii de extrădare. Potrivit documentelor menționate de Associated Press, ei nu pot depăși prezumția puternică împotriva eliberării pe cauțiune în cazurile de extrădare internațională.

Avertismentul procurorilor britanici

Procurorii britanici au avertizat că frații Tate ar putea fugi înaintea audierii pentru eliberarea pe cauțiune. Totuși, avocații lor au declarat că au dovedit că nu prezintă un risc, prin respectarea tuturor restricțiilor preliminare din România, unde sunt acuzați că ademenesc femei în scopul exploatării sexuale.

Acuzațiile grave aflate în așteptare în Regatul Unit, legate de trafic de persoane, violuri și agresiuni violente împotriva mai multor victime, împreună cu acuzațiile din România conform cărora frații Tate au încercat să intimideze martorii, reprezintă o problemă clară de siguranță publică, spun procurorii.

Departamentului de Stat dovezi care să susțină extrădarea. Acest lucru înseamnă că frații ar putea petrece luni întregi în Centrul Federal de Detenție din Miami înainte ca procedurile să fie soluționate, se arată în moțiunea apărării. Nu a fost stabilită o dată pentru o audiere de extrădare. Aceștia sunt deținuți într-o unitate specială pentru propria lor protecție, conform aceleiași surse.

Aveau pașapoarte false din șase țări

Andrew și Tristan Tate, frații acuzați de viol și trafic de persoane, dețineau o serie de pașapoarte false, obținute pe nume diferite, arată noi documente depuse de autoritățile britanice. 

Tristan Tate deținea un pașaport mexican pe care apărea fotografia și data sa de naștere, dar sub numele „Vladimir Scorpius” — numele principalului personaj negativ din romanul de spionaj „Scorpius”, din seria 007.

Anchetatorii britanici au descoperit dovezi privind existența pașaportului mexican emis pe numele fictiv, dar purtând fotografia și data nașterii lui Tristan Tate. Potrivit procurorilor britanici, acesta ar deține, de asemenea, documente de călătorie din Regatul Unit, Statele Unite, Estonia, Nigeria, Polonia și mica națiune insulară Vanuatu, din Pacific.

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