Dobânzile ar putea rămâne ridicate mai mult timp. Inflația și petrolul pun Fed în fața unor noi majorări

Presiunile inflaționiste și creșterea prețului petrolului sporesc șansele ca Rezerva Federală a SUA să majoreze dobânda săptămâna viitoare, iar o nouă creștere ar putea avea loc până la sfârșitul anului. Șeful UBS avertizează, la rândul său, că investitorii trebuie să se pregătească pentru dobânzi mai ridicate pentru o perioadă mai lungă.

Dobânzile ar putea rămâne ridicate mai mult timp Foto: Shutterstock

Traderii au crescut la 70% probabilitatea unei majorări a dobânzii, după publicarea unui raport care a arătat o creștere a prețurilor angro în august, concomitent cu o creștere a prețului petrolului american, care a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, arată indicatorul FedWatch al CME Group, potrivit CNBC.

De asemenea, aceștia au majorat la aproape 60% probabilitatea unei alte creșteri a dobânzii în decembrie, în condițiile în care dinamica inflației se dovedește persistentă și este tot mai probabil să determine o reacție din partea băncii centrale.

„Pe măsură ce conflictul cu Iranul se prelungește mai mult decât se așteptau mulți, presiunile inflaționiste devin tot mai bine înrădăcinate, iar investitorii caută un catalizator suficient de puternic pentru a schimba perspectiva asupra inflației”, a scris Jeffrey Roach, economist-șef al LPL Financial. „În acest ritm, o majorare a dobânzii săptămâna viitoare pare probabilă.”

Indicele prețurilor de producție (PPI), un indicator al presiunilor asupra costurilor angro și de-a lungul lanțului de aprovizionare, a crescut cu 0,4% în august. Deși evoluția a fost în linie cu estimările, aceasta a venit după o creștere de 0,1% în iulie, revizuită în sus. Cele două evoluții au dus împreună rata anuală a PPI la 5,4%, ușor peste estimări.

În același timp, intensificarea ostilităților în Orientul Mijlociu i-a determinat pe traderii de mărfuri să reacționeze, iar prețul petrolului american a crescut cu 4%, depășind ușor pragul de 100 de dolari pe baril.

În cele din urmă, Banca Centrală Europeană a anunțat o majorare a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale și și-a revizuit în creștere prognoza privind inflația, pe fondul temerilor că războiul din Iran va avea efecte economice mai profunde și va exercita presiuni asupra prețurilor de consum pe o perioadă mai lungă.

„Presiunile vor continua să crească, deoarece prețul petrolului și al produselor rafinate a continuat să urce de la momentul în care au fost colectate datele pentru luna august”, a declarat David Russell, director global pentru strategia de piață la TradeStation. „Creșterea continuă a prețului petrolului, combinată cu numărul redus al cererilor de ajutor de șomaj, face dificil pentru Fed să nu majoreze dobânda săptămâna viitoare.”

Inflația, în centrul atenției înaintea deciziei Fed

Factorii de decizie din cadrul băncii centrale vor avea vineri ultima ocazie de a analiza datele privind inflația, când Biroul de Statistică a Muncii va publica indicele prețurilor de consum (CPI).

Consensul Dow Jones indică o rată anuală de 3,4% pentru indicele general, în timp ce rata de bază, care exclude prețurile alimentelor și energiei, este estimată la 2,4%.

Fed se concentrează însă pe indicele prețurilor pentru cheltuielile personale de consum (PCE), calculat de Departamentul Comerțului, care indica în iulie o inflație de bază de 3,3% și o rată generală de 3,7%. Președintele Fed, Kevin Warsh, a subliniat recent din nou că indicele PCE reprezintă principalul indicator de referință al băncii centrale pentru inflație.

Stephen Juneau, economist senior pentru SUA la Bank of America, a estimat că, luând în calcul datele PPI din august, inflația de bază măsurată prin PCE se îndreaptă spre o rată lunară de 0,26%, care ar fi rotunjită la 0,3%.

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„Acest indicator s-ar putea modifica semnificativ mâine, după publicarea datelor CPI, dar dacă estimarea noastră este corectă, aceasta ar deschide calea pentru o majorare a dobânzii la ședința Fed de săptămâna viitoare”, a spus Juneau într-o notă.

Bank of America are una dintre cele mai agresive prognoze de pe Wall Street în ceea ce privește politica Fed, anticipând trei majorări ale dobânzii la următoarele ședințe.

Deși această perspectivă diferă de estimările actuale reflectate în contractele futures, evoluțiile recente indică faptul că Fed ar putea adopta o poziție mai agresivă în lupta împotriva inflației.

Investitorii, prea relaxați în fața riscurilor globale

Pe fondul acestor presiuni asupra piețelor, directorul general al UBS, Sergio Ermotti, a avertizat joi că investitorii au devenit prea relaxați în ultimii ani, în pofida acumulării riscurilor geopolitice și economice.

„Pe piețele financiare a existat un anumit grad de complacere în ultimii ani”, i-a declarat Ermotti jurnalistei Christine Tan de la CNBC, adăugând că, în actualul context, era de așteptat un nivel considerabil mai ridicat al volatilității.

Deși piețele au traversat periodic episoade de turbulențe, investițiile consistente în inteligență artificială, centre de date și alte tehnologii noi au contribuit la susținerea creșterii economice și a piețelor financiare, a spus el.

Șeful UBS a avertizat că investitorii se confruntă cu un mediu tot mai complicat, marcat de mai multe presiuni simultane. „Apar probleme sau chestiuni noi fără ca vreuna dintre cele vechi să fie rezolvată sau închisă.”

Piețele se confruntă cu o combinație de riscuri energetice și logistice generate de războaiele din Iran și Ucraina, la care se adaugă rivalitatea dintre SUA și China, care a pus presiune asupra lanțurilor de aprovizionare. În același timp, costurile mai ridicate ale împrumuturilor și inflația persistentă au devenit factori care afectează negativ creșterea economică.

Potrivit lui Ermotti, această incertitudine îi determină pe unii dintre cei mai bogați investitori din lume să-și diversifice mai mult investițiile, în loc să facă pariuri majore într-o singură direcție.

„Este destul de dificil în acest mediu și nu este cu adevărat recomandabil să ai prea multe convingeri puternice”, a spus Ermotti.

Dobânzi ridicate pentru o perioadă mai lungă

Dobânzile mai ridicate îi determină, de asemenea, pe investitori să adopte o abordare mai echilibrată în ceea ce privește portofoliile lor, a spus Ermotti, în condițiile în care inflația persistentă menține presiunea asupra băncilor centrale.

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Inflația s-a menținut persistentă și peste țintele băncilor centrale în ultimul an, ceea ce face ca o continuare a înăspririi politicii monetare să nu fie surprinzătoare, potrivit directorului general al UBS. El se așteaptă ca principalele bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană, Rezerva Federală și Banca Japoniei, să majoreze dobânzile în următoarele luni.

„BCE ar putea începe procesul de majorare a dobânzilor. Fed îi va urma exemplul. Ne așteptăm la câteva majorări în următoarele luni”, a spus Ermotti.

Asta înseamnă că investitorii nu ar trebui să se aștepte ca dobânzile la credite să revină rapid la nivelurile scăzute de dinaintea ultimelor presiuni inflaționiste.

„Presiunile inflaționiste sunt încă prezente și nu se reduc, prin urmare cred că este rezonabil să ne așteptăm la dobânzi mai ridicate în viitorul previzibil”, a spus Ermotti.