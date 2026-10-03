Declarațiile lui Putin despre câștigurile Rusiei pe front sunt prezentate „într-o manieră ruptă de realitate”. ISW: „Seamănă cu niște halucinații”

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a transmis vineri, 2 octombrie, că președintele rus Vladimir Putin a prezentat câștigurile Rusiei pe front din septembrie 2026 „într-o manieră atât de ruptă de realitate, încât acestea seamănă cu niște halucinații”.

Vladimir Putin Foto: Shutterstock

Deși Putin a susținut că forțele ruse au cucerit 1.301 kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina numai în septembrie 2026, ISW afirmă că Rusia a suferit o pierdere netă de 80,81 kilometri pătrați.

„Chiar și luând în calcul infiltrările trupelor ruse în zone pe care acestea nu le controlează, forțele ruse au suferit o pierdere netă de 175,18 kilometri pătrați în septembrie 2026.

Președintele rus Vladimir Putin a intensificat eforturile Rusiei de război cognitiv menite să convingă lumea că liderii europeni care răspund amenințărilor Rusiei și atacurilor cinetice limitate desfășurate în continuare în Europa sunt, de fapt, agresorii”, explică institutul.

Sursa citată adaugă că Putin a susținut că Rusia „nu amenință pe nimeni” și nu intenționează să atace alte state, dar a avertizat că Moscova ar recurge la arme nucleare dacă Europa ar ataca Kaliningradul sau alte teritorii ruse.

ISW amintește însă mai multe amenințări făcute în ultimii ani de oficiali ruși, inclusiv Putin, Dmitri Medvedev și Andrei Kolesnik, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, la adresa unor state europene și a unor capitale occidentale.

Potrivit ISW, afirmațiile lui Putin continuă să prezinte o realitate fictivă a situației de pe front, care susține eforturile Kremlinului de război cognitiv de a prezenta în mod fals avansurile ruse drept progrese ample pe câmpul de luptă.

Instituția nu poate stabili dacă Putin știe că cifrele prezentate de el sunt false sau dacă acceptă date fictive despre situația de pe front care îi sunt furnizate.

Rusia se pregăteşte pentru ca războiul din Ucraina să continue ani de zile, planificând cheltuieli de război record şi renunţând la planurile de reducere a bugetelor militare.

Cheltuielile militare ale prevăzute pentru anul viitor, în valoare de 205 miliarde de dolari, ar reprezenta o creştere anuală de peste 40% faţă de cheltuielile de apărare planificate pentru acest an şi o creştere de aproape 380% faţă de anul dinaintea începerii războiului.

Oficialii prevăd doar o scădere uşoară, la aproximativ 199 de miliarde de dolari în 2028 şi la circa 195 de miliarde de dolari în 2029.

Această traiectorie reprezintă o schimbare bruscă faţă de situaţia de acum un an, când Moscova intenţiona să modereze creşterea cheltuielilor militare, în încercarea de a reduce deficitul bugetar şi de a reface rezervele epuizate în timpul războiului.