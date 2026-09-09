 Prețul petrolului Brent depășește 100 de dolari pe baril, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu | adevarul.ro
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Prețul petrolului Brent depășește 100 de dolari pe baril, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu

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Prețul petrolului Brent a trecut miercuri, 9 septembrie, de pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din 24 iulie. Creșterea vine pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al temerilor că noile atacuri ar putea afecta și mai mult fluxurile de petrol din regiune.

Sonde de petrol în amurg
Petrolul Brent a depășit 100 de dolari pe baril Foto: arhivă

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat până la 100,19 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele peste șase săptămâni. La ora 08:02 GMT, Brent se tranzacționa la 99,93 dolari pe baril, în creștere cu 2,01 dolari, respectiv 2,05%.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,49 dolari, până la 94,52 dolari pe baril.

Conflictul din Orientul Mijlociu pune din nou presiune pe petrol

Prețul Brent a crescut cu aproximativ 25% de la începutul lunii august, pe măsură ce perspectivele unei soluționări permanente a conflictului dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat.

Conflictul durează de șase luni, iar în ultimele zile tensiunile s-au intensificat din nou. Atacurile lansate de rebelii houthi, susținuți de Iran, asupra unor obiective energetice din Arabia Saudită au alimentat temerile privind extinderea conflictului și afectarea transporturilor de petrol, potrivit Reuters.

Atacurile pun presiune inclusiv asupra rutelor maritime din Marea Roșie, care reprezintă o alternativă importantă pentru transporturile care nu mai pot utiliza în mod normal Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct vulnerabil

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din oferta mondială de petrol trecea prin această zonă.

Fluxurile prin strâmtoare au fost deja puternic afectate de război. Potrivit datelor Rystad Energy, înainte de reluarea luptelor, la sfârșitul lunii august, prin Ormuz treceau între 8 și 9 milioane de barili de petrol pe zi. Ulterior, volumul a coborât sub 2 milioane de barili pe zi.

Piața urmărește acum cu atenție dacă noile atacuri vor afecta și mai mult transporturile și operațiunile prin care petrolul este transferat între nave în Golful Oman.

Hamad Hussain, economist specializat în climă și materii prime la Capital Economics, a avertizat că investitorii iau tot mai mult în calcul posibilitatea unui conflict prelungit și riscul ca atacurile recente să perturbe fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu.

Marile bănci își majorează estimările

Creșterea riscurilor geopolitice începe să se reflecte și în estimările instituțiilor financiare. Goldman Sachs, Bank of America și HSBC se numără printre băncile care și-au majorat recent previziunile privind prețul petrolului.

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Analiștii sunt preocupați în special de posibilitatea ca întreruperile transporturilor să dureze mai mult decât se anticipa inițial.

Jeffrey Currie, copreședinte al Abaxx Markets, consideră că piața începe să includă în preț un „premiu de securitate” asociat riscului geopolitic. Cu alte cuvinte, cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru petrol atunci când există incertitudini privind siguranța aprovizionării.

Producția din alte regiuni limitează presiunea

Piața beneficiază totuși de producția suplimentară a unor state din afara OPEC. Statele Unite, Canada și Guyana și-au majorat producția, ceea ce poate contribui la compensarea unei părți a eventualelor pierderi din Orientul Mijlociu.

Agenția Internațională pentru Energie estimează însă că oferta mondială de petrol va scădea în 2026 cu 4,3 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 4% din producția globală.

În aceste condiții, orice nouă perturbare majoră a aprovizionării poate avea un efect rapid asupra prețurilor.

Petrolul mai scump poate alimenta inflația

Creșterea prețului petrolului nu afectează doar companiile petroliere și traderii. Petrolul are un rol important în transporturi și în numeroase activități industriale, astfel că o perioadă prelungită cu prețuri ridicate poate crește costurile pentru companii și consumatori.

Una dintre cele mai rapide consecințe poate fi majorarea prețurilor la benzină și motorină. Costurile mai mari cu transportul se pot transmite apoi către prețurile altor produse și servicii.

Presiunea asupra inflației poate complica și deciziile băncilor centrale, care trebuie să găsească un echilibru între combaterea scumpirilor și susținerea economiei.

Brent revine peste pragul de 100 de dolari

Depășirea pragului de 100 de dolari are și o puternică semnificație psihologică pentru piețe. Brent nu mai trecuse de acest nivel din 24 iulie.

Totuși, prețul actual este încă sub maximul atins în acest an. De la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, Brent a urcat până la 126,41 dolari pe baril, nivel atins pe 30 aprilie.

Diferența față de acel vârf arată că piața nu se află, deocamdată, la nivelurile extreme atinse în cele mai tensionate momente ale conflictului.

Riscul este însă ca situația să se schimbe rapid dacă atacurile continuă, dacă infrastructura energetică este afectată sau dacă transporturile prin principalele rute maritime sunt restricționate și mai mult.

Pentru moment, prețul petrolului depinde în principal de evoluția conflictului, de situația din Strâmtoarea Ormuz și de capacitatea producătorilor din afara regiunii de a compensa eventualele pierderi de ofertă.

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