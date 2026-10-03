„Dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea!”. Adrian Mititelu, despre asemănarea dintre Gică Hagi și Ilie Bolojan

După seara de coșmar de la Varșovia, Gică Hagi a primit și un mesaj de susținere din partea lui Adrian Mititelu. Finanțatorul FCU Craiova a ales să fie alături de selecționer în momentul în care criticile la adresa acestuia s-au intensificat.

Foto: Colaj Facebook @iliebolojan x @adrianmititelu

România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, în etapa a treia din grupa de Nations League, iar rezultatul a declanșat numeroase reacții în fotbalul românesc. Hagi a fost unul dintre principalii oameni vizați după prestația de la Varșovia.

Eliminarea lui Radu Drăgușin a schimbat însă radical desfășurarea partidei, fundașul fiind eliminat în prima repriză. Chiar și în aceste condiții, amploarea scorului final a alimentat discuțiile despre mandatul lui Hagi.

„Sub comanda lui Gică am observat o nouă abordare ca joc!”

În acest context, Mititelu a transmis un mesaj prin care și-a exprimat sprijinul pentru selecționer. Patronul lui FCU Craiova se numără astfel printre cei care nu consideră că Hagi trebuie să fie abandonat după rezultatul de la Varșovia.

„Eu cred în selecționerul Gheorghe Hagi! Dincolo de aparențe, ce e am văzut eu la naționala lui Hagi! Evident, după un 0-6 în Polonia este destul de dificil să pledezi în favoarea echipei noastre naționale. Însă nici pot intra în corul celor care amplifică această înfrângere mult mai mult decât este cazul. Vreau să precizez că încă de la primul meci al echipei naționale sub comanda lui Gică am observat o nouă abordare ca joc. Pentru prima dată, după foarte mult timp, am văzut o echipă care încearcă să joace deschis, ofensiv, cu fața la poartă, preocupată în permanență de faza de atac.

„S-a observat fără tăgadă lipsa unei strategii coerente din partea decidenților fotbalului!”

Gică Hagi și-a propus să implementeze un sistem modern de joc, practicat de echipele foarte bune și bune ale lumii. Ani la rând am tot jucat defensiv, chiar ultradefensiv în unele perioade. Să ne amintim când jucam cu fundașii în poziții de mijloc și în general cu jucători defensivi reprofilați. Faptul că am obținut unele rezultate de conjunctură atunci, câștigând câteva partide importante, cu adversari buni, însă nu în urma unor jocuri deosebite, ne-a dat apă la moară, crezând că merge și așa. Ce a urmat știm cu toții, eșecuri după eșecuri, echipa națională nu numai că a lipsit aproape cu desăvârșire din lumea bună a fotbalului, dar ca imagine de ansamblu s-a prăbușit enorm.

Desigur, s-a observat fără tăgadă lipsa unei strategii coerente din partea decidenților fotbalului, aceștia fiind complet depășiți de situație. Echipa instalată în 2014 în fruntea federației, într-o conjunctură nefastă pentru fotbalul românesc, s-a dovedit a fi o catastrofă managerială. Acum avem un selecționer care este dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea jocului. E drept, Gică și-a asumat o misiune extrem de dificilă și în prima fază foarte nepopulară, deoarece există pericolul ca până când echipa învață lecția noii abordări să sufere eșecuri usturătoare.

„Au misiuni asemănătoare, unul să vindece țara, celălalt echipa națională!”

Însă nu putem construii o echipă națională puternică fără să suferim. Oarecum, este o situație asemănătoare cu cea a economiei naționale. Atât Hagi, cât și Bolojan au misiuni asemănătoare, unul, să vindece țara, celălalt - echipa națională. Ca orice operație de recuperare și vindecare, tratamentul este dificil și dureros, însă este singurul mod de a ne însănătoși. Majoritatea jurnaliștilor, dar și a publicului larg, s-au grăbit să critice, să pună etichete, fiecare după propria viziune. Cei mai mulți îl văd responsabil pe selecționer, extrem de greșit în opinia mea. Chiar dacă rezultatele sunt catastrofale, au fost momente ale jocurilor, atât în Suedia, cât și în Polonia, în care s-au întrevăzut primele raze de soare.

Cu puțină șansă, meciurile puteau lua altă turnură. Cum spuneam, dincolo de aceste rezultate catastrofale, însă extrem de mincinoase, mie îmi dau încredere selecționerul Gică Hagi și viziunea lui. Nu zic că nu a făcut unele greșeli, însă sunt convins că a învățat și el din ele. Pentru a reuși Gică Hagi și echipa națională au nevoie de încrederea noastră, a tuturor celor care își doresc ca această echipă să reușească. Sunt ferm convins că Gică are antidotul pentru a reuși, însă nu poate să-l pună în aplicare fără sprijinul publicului larg. Hai să susținem echipa națională!”, a fost mesajul transmis de Adrian Mititelu, pe contul său de Facebook.