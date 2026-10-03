 „Dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea!”. Adrian Mititelu, despre asemănarea dintre Gică Hagi și Ilie Bolojan | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 3 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea!”. Adrian Mititelu, despre asemănarea dintre Gică Hagi și Ilie Bolojan

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

După seara de coșmar de la Varșovia, Gică Hagi a primit și un mesaj de susținere din partea lui Adrian Mititelu. Finanțatorul FCU Craiova a ales să fie alături de selecționer în momentul în care criticile la adresa acestuia s-au intensificat.

image
Foto: Colaj Facebook @iliebolojan x @adrianmititelu

România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, în etapa a treia din grupa de Nations League, iar rezultatul a declanșat numeroase reacții în fotbalul românesc. Hagi a fost unul dintre principalii oameni vizați după prestația de la Varșovia.

Eliminarea lui Radu Drăgușin a schimbat însă radical desfășurarea partidei, fundașul fiind eliminat în prima repriză. Chiar și în aceste condiții, amploarea scorului final a alimentat discuțiile despre mandatul lui Hagi.

„Sub comanda lui Gică am observat o nouă abordare ca joc!”

În acest context, Mititelu a transmis un mesaj prin care și-a exprimat sprijinul pentru selecționer. Patronul lui FCU Craiova se numără astfel printre cei care nu consideră că Hagi trebuie să fie abandonat după rezultatul de la Varșovia.

„Eu cred în selecționerul Gheorghe Hagi! Dincolo de aparențe, ce e am văzut eu la naționala lui Hagi! Evident, după un 0-6 în Polonia este destul de dificil să pledezi în favoarea echipei noastre naționale. Însă nici pot intra în corul celor care amplifică această înfrângere mult mai mult decât este cazul. Vreau să precizez că încă de la primul meci al echipei naționale sub comanda lui Gică am observat o nouă abordare ca joc. Pentru prima dată, după foarte mult timp, am văzut o echipă care încearcă să joace deschis, ofensiv, cu fața la poartă, preocupată în permanență de faza de atac.

„S-a observat fără tăgadă lipsa unei strategii coerente din partea decidenților fotbalului!”

Gică Hagi și-a propus să implementeze un sistem modern de joc, practicat de echipele foarte bune și bune ale lumii. Ani la rând am tot jucat defensiv, chiar ultradefensiv în unele perioade. Să ne amintim când jucam cu fundașii în poziții de mijloc și în general cu jucători defensivi reprofilați. Faptul că am obținut unele rezultate de conjunctură atunci, câștigând câteva partide importante, cu adversari buni, însă nu în urma unor jocuri deosebite, ne-a dat apă la moară, crezând că merge și așa. Ce a urmat știm cu toții, eșecuri după eșecuri, echipa națională nu numai că a lipsit aproape cu desăvârșire din lumea bună a fotbalului, dar ca imagine de ansamblu s-a prăbușit enorm.

Desigur, s-a observat fără tăgadă lipsa unei strategii coerente din partea decidenților fotbalului, aceștia fiind complet depășiți de situație. Echipa instalată în 2014 în fruntea federației, într-o conjunctură nefastă pentru fotbalul românesc, s-a dovedit a fi o catastrofă managerială. Acum avem un selecționer care este dispus să ia taurul de coarne și să schimbe din temelii abordarea jocului. E drept, Gică și-a asumat o misiune extrem de dificilă și în prima fază foarte nepopulară, deoarece există pericolul ca până când echipa învață lecția noii abordări să sufere eșecuri usturătoare.

„Au misiuni asemănătoare, unul să vindece țara, celălalt echipa națională!”

Însă nu putem construii o echipă națională puternică fără să suferim. Oarecum, este o situație asemănătoare cu cea a economiei naționale. Atât Hagi, cât și Bolojan au misiuni asemănătoare, unul, să vindece țara, celălalt - echipa națională. Ca orice operație de recuperare și vindecare, tratamentul este dificil și dureros, însă este singurul mod de a ne însănătoși. Majoritatea jurnaliștilor, dar și a publicului larg, s-au grăbit să critice, să pună etichete, fiecare după propria viziune. Cei mai mulți îl văd responsabil pe selecționer, extrem de greșit în opinia mea. Chiar dacă rezultatele sunt catastrofale, au fost momente ale jocurilor, atât în Suedia, cât și în Polonia, în care s-au întrevăzut primele raze de soare.

Cu puțină șansă, meciurile puteau lua altă turnură. Cum spuneam, dincolo de aceste rezultate catastrofale, însă extrem de mincinoase, mie îmi dau încredere selecționerul Gică Hagi și viziunea lui. Nu zic că nu a făcut unele greșeli, însă sunt convins că a învățat și el din ele. Pentru a reuși Gică Hagi și echipa națională au nevoie de încrederea noastră, a tuturor celor care își doresc ca această echipă să reușească. Sunt ferm convins că Gică are antidotul pentru a reuși, însă nu poate să-l pună în aplicare fără sprijinul publicului larg. Hai să susținem echipa națională!”, a fost mesajul transmis de Adrian Mititelu, pe contul său de Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Sute de oameni în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Zeci de susținători protestează în mai multe orașe din țară
gandul.ro
image
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!”
fanatik.ro
image
Misterul blocului care a fost construit pentru ceva ce Bucureștiul nu mai văzuse niciodată
libertatea.ro
image
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
digisport.ro
image
Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină”
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Un "sat" întreg din România, scos la vânzare cu 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul pentru această sumă
observatornews.ro
image
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
cancan.ro
image
Ministerul muncii, anunț despre ajutoarele la pensie în 2026. Ce se întâmplă cu banii de pe cardul de alimente
newsweek.ro
image
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
prosport.ro
image
Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie și câte poate da specialistul. Regulile din 2026
playtech.ro
image
„Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”. Fostul selecționer al României, dezvăluire șoc din sânul naționalei
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
Fără milă: polonezii și-au "desființat" propriul jucător, după 6-0 cu România! OUT din primul 11
digisport.ro
image
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Ce să pui în dulap pentru ca hainele să nu capete miros de închis în sezonul rece
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Când este bine să te tunzi în octombrie. Zilele favorabile pentru a-ți tăia părul, potrivit unui astrolog
click.ro
image
„Aș fi murit curând”. De la 159 la 66 de kilograme! Cum a reușit o femeie să slăbească atât de mult
click.ro
image
Ce a decis instanța în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Prințesa Charlene de Monaco Prințul Albert și președintele Italiei Facebook2 jpg png
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un bar s-a prăbușit peste clienți în Spania. Zeci de oameni, prinși sub dărâmături
image
Când este bine să te tunzi în octombrie. Zilele favorabile pentru a-ți tăia părul, potrivit unui astrolog

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant