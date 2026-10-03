Panică într-un bloc din Suceava, după ce acoperișul a fost cuprins de flăcări. Locatarii au ieșit în stradă, iar unii nu se pot întoarce acasă

Un incendiu izbucnit joi seară la acoperișul unui bloc din Suceava s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Mai multe apartamente au fost afectate, astfel că unii locatari au fost relocaţi, temporar, de autorităţi.

Focul a izbucnit în jurul orei 19.17 a zilei de joi, 2 octombrie, iar flăcările au cuprins rapid acoperișul blocului. Zeci de locatari au fugit din locuințe, în timp ce pompierii încercau să împiedice flăcările să ajungă la blocurile din apropiere.

Când au ajuns echipele de intervenție, acoperișul ardea în întregime, iar flăcările puteau ameninţau apartamentele de la etajul al patrulea și mansardele imobilelor din jur și amenințau.

La stingerea incendiului au participat pompieri din Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Siret, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, alături de serviciile voluntare din Adâncata, Bosanci, Salcea și Șcheia. În sprijin au venit și două autospeciale de lucru la înălțime de la ISU Botoșani., potrivit presei locale.

În total, pompierii au folosit 12 autospeciale de stingere, trei autospeciale de lucru la înălțime și o autospecială cu echipamente pentru descarcerare. La fața locului au ajuns și două ambulanțe SMURD, iar Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a trimis patru echipaje, inclusiv cu medici.

Autorităţile au asigurat 25 de locuri de cazare

Acoperișul, construit pe o structură din lemn și acoperit cu tablă și azbociment, a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. În pod au ars mai multe bunuri depozitate acolo, printre care maculatură și aparate de gimnastică.

Flăcările au distrus și bunuri din apartamentele de la ultimul etaj. Căldura puternică a afectat geamurile și unele elemente de tâmplărie ale blocurilor din apropiere.

Potrivit pompierilor, cel mai probabil focul a pornit în timpul unor lucrări de izolație făcute la acoperiș, de la un dispozitiv cu arzător folosit necorespunzător.

Pentru locatarii care nu s-au putut întoarce deocamdată în locuințele lor, autoritățile locale au pus la dispoziție aproximativ 25 de locuri de cazare, într-un liceu din oraș și în regim hotelier.