Momentul în care o dronă rusească a lovit unul dintre cele mai mari poduri din capitala Ucrainei

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Incidentul a avut loc în jurul orei 6.57, iar autoritățile au trimis serviciile de urgență la fața locului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că traficul dinspre malul stâng spre cel drept a fost oprit după ce au fost avariate partea carosabilă și cablurile rețelei de troleibuze. Ulterior, autoritățile au anunțat că două persoane au fost rănite. Una dintre ele a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar cea de-a doua a fost transportată la spital și apoi externată pentru tratament în regim ambulatoriu.

Lovitura asupra Podului de Nord, al doilea mare pod din Kiev, vine la scurt timp după atacurile repetate asupra Podului de Sud din Kiev. Acesta din urmă a fost lovit de mai multe ori în ultimele două zile, iar traficul a fost de asemenea restricționat.

În timp ce îşi concentrează loviturile asupra infrastructurii din Kiev, Rusia a transmis un nou avertisment către diplomații și cetățenii străini aflați în capitala ucraineană, cerându-le să părăsească orașul și anunțând că vor continua „atacuri de represalii masive”.