Sfârșit tragic în Munții Făgăraș. Un bărbat de 66 de ani a murit sub privirile fiicei sale, după ce a căzut 200 de metri

O drumeție în Munții Făgăraș s-a încheiat tragic pentru un bucureștean de 66 de ani. Bărbatul mergea împreună cu fiica sa, în vârstă de 22 de ani, spre vârful Iezerul Caprei când a alunecat pe o porțiune de traseu acoperită cu zăpadă și s-a prăbușit pe versant.

Turistul a fost găsit în stop cardiorespirator Foto: Facebook Salvamont Sibiu

Accidentul s-a produs într-o zonă abruptă, cu stânci și grohotiș, unde zăpada acoperă deja pe alocuri traseul. Bărbatul a căzut aproape 200 de metri, iar un alt turist care a văzut ce s-a întâmplat a sunat la 112.

Echipajele de salvare au pornit spre locul indicat, iar pentru intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD. Când a fost găsit, bărbatul se afla în stop cardiorespirator şi, deşi salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, nu au mai putut să-i salveze viața.

„Colegii noștri au constatat practic că victima căzuse de pe Iezerul Caprei. A alunecat aproximativ 200 de metri. S-a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare. Din păcate, victima nu a răspuns acestor manevre și s-a declarat decesul la fața locului”, a declarat Cristian Toma, șeful Salvamont Argeș, citat de ProTV.

Fiica bărbatului, în vârstă de 22 de ani, a asistat neputincioasă la moartea tatălui său.

Potrivit salvamontiștilor, bărbatul nu era echipat pentru un traseu montan dificil, aşa cum este cel de pe care a căzut, şi purta blugi, haine obișnuite și încălțăminte sport.

„Zona de unde a căzut spre lacul Capra este o zonă cu foarte mult grohotiș, o zonă foarte abruptă, foarte multă stâncă, dar și cu zone acoperite cu zăpadă”, a declarat Cristian Toma, reamintind că, în această perioadă, condițiile de pe traseele aflate la altitudine se pot schimba rapid, motiv pentru care alegerea traseului și echipamentul devin esențiale.

La rândul său, Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu, îi sfătuiește pe cei care urcă pe munte să țină cont de starea traseului și de propriile limite.

„În astfel de zone montane, în special în condiții de teren dificil, recomandăm turiștilor să manifeste prudență, să își adapteze traseul la condițiile din teren și să nu supraestimeze experiența sau capacitatea fizică.”

În acest an, patru persoane și-au pierdut viața în timpul unor drumeții în Munții Făgăraș.