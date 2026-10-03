Zara a retras de pe piaţă un costum de Halloween pentru copii, asemănător cu uniformele din lagărele naziste. „O idee de coşmar”

Un costum de Halloween pentru copii a fost retras de la vânzare după ce cumpărătorii au observat asemănări cu hainele purtate de prizonierii din lagărele de concentrare naziste. Acesta avea dungi alb-albastre, un aspect uzat și detalii care aminteau de numerele purtate de deținuți.

Controversatul costum pentru copii a atras un val de critici. Foto: captură ecran Zara

Cunoscuta companie spaniolă Zara a retras controversatul costum atât din magazine, cât și de pe site, după apariția criticilor legate de designul acestuia. Ținuta pentru copii era alcătuită dintr-o bluză și pantaloni cu dungi verticale albastre și albe, iar mai multe elemente duceau cu gândul la hainele purtate de deținuții din lagărele de concentrare naziste.

Hainele aveau un aspect învechit, iar pe material apăreau desene care aminteau de sârma ghimpată. Pe mâneci fuseseră adăugate bucăți de material care sugerau numerele atribuite prizonierilor.

Toate aceste detalii macabre au fost aduse în atenția publicului de jurnalistul israelian Dov Gil-Har, care a criticat produsul într-o postare pe rețeaua X, unde a scris:

„Lanţul spaniol de modă Zara îşi înspăimântă clienţii din Europa cu încă o idee de coşmar - un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”.

După un val de reacţii negative, costumul a dispărut din oferta online și nu mai este comercializat nici în magazine. Zara a transmis că regretă situația, fără să explice însă cum a ajuns produsul să fie pus în vânzare.

„Zara Home regretă orice neînţelegere pe care acest costum de Halloween pentru copii l-ar fi cauzat. Nu mai este disponibil la vânzare nici în magazinele fizice, nici în online”, a spus un purtător de cuvânt al companiei ca răspuns la o solicitare de informaţii.

Nu este prima controversă de acest fel

De-a lungul timpului, cunoscut brand Zara s-a mai confruntat cu critici după ce a pus în vânzare produse ale căror elemente au fost asociate cu simboluri sau haine din perioada nazistă, potrivit Agerpres.

În 2014, compania a lansat, iar apoi a retras, o bluză cu dungi albastre și albe și o stea în șase colțuri pe piept, asemănătoare celor pe care erau obligați să le poarte evreii din Germania în timpul regimului nazist. Asta după ce, cu șapte ani mai devreme, în 2007, Zara vânduse o geantă din pânză pe care, printre motive florare, apăreau... zvastici.