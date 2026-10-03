Hacker din gruparea care a spart sistemele FBI, arestat: Îi dă pe mâna agenției pe ceilalți membri

Un membru-cheie al grupării de hackeri „ShinyHunters”, care a anunțat că a compromis sistemele FBI și a sustras datele mai multor foști și actuali angajați ai instituției, a fost reținut la începutul acestei săptămâni în Iordania.

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Saif al-Din Khader, arestat marți, 29 septembrie, cooperează cu FBI pentru a-i identifica pe ceilalţi hackeri, scrie Agerpres.

FBI a refuzat să comenteze cu privire la orice arestare sau activitate din străinătate, dar a precizat că biroul „continuă să investigheze recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecţi, şi depune toate eforturile pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe toţi cei responsabili”.

ShinyHunters a transmis că a vizat FBI ca răspuns la un anunţ făcut de agenţie în mai 2026, în care erau detaliate metodele grupării şi se recomanda victimelor să nu plătească răscumpărarea.

Gruparea de extorcare digitală a susţinut că a sustras date despre „aproape TOŢI agenţii FBI şi despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI”.

Pentru a-și susține afirmațiile, gruparea a prezentat drept dovadă ceea ce a descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI vandalizat, precum şi informaţii despre aproximativ 5.000 de agenţi.

Eşantionul de date părea să conţină informaţii precum nume ale agenţilor FBI, adresele lor de domiciliu, numere de asigurări sociale, misiunile încredinţate şi, cel puţin în unele cazuri, nume ale membrilor de familie ale acestora.

ShinyHunters este o grupare criminală de hackeri, specializată în atacuri informatice și extorcare, activă din 2019 și despre care se spune că a fost implicată într-un număr semnificativ de breșe de date.

Gruparea a folosit mai multe metode pentru a sparge sistemele informatice, inclusiv atacuri cibernetice și tehnici de manipulare. După ce obținea acces, fura date și cerea bani în schimbul lor. Dacă victimele refuzau să plătească, datele erau adesea publicate sau vândute pe dark web.

ShinyHunters este considerată afiliată grupării The Com, o rețea internațională de infractori cibernetici.