Caz rar la Timișoara: Femeie care își dorea un copil a născut tripleți din sarcină naturală

0
0
Publicat:

Un caz extrem de rar a avut loc la Maternitatea Odobescu, unde o femeie a adus pe lume tripleți concepuți natural. Medicii spun că probabilitatea unei astfel de sarcini este de aproximativ 1 la 100.000 la nivel mondial, iar în vestul țării un astfel de caz nu a mai fost înregistrat de opt ani.

FOTO: Facebook/ Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
FOTO: Facebook/ Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Dalia, Timotei și Luca au venit pe lume prin operație de cezariană și au greutăți apropiate de cele ale unui nou-născut la termen.

Andreea Ungureanu, mama tripleților, spune că vestea a luat-o complet prin surprindere.

„Inițial, cu soțul ne-am vorbit să facem și noi un copil și am avut marea surpriză că am aflat că sunt trei. Am aflat la primul control. Am fost șocată, noroc că eram întinsă că era să leșin”, a mărturisit aceasta.

Și pentru tatăl copiilor, Daniel Ungureanu, vestea a însemnat schimbări majore. „A trebuit să gândim totul la trei, adică să reamenajăm totul. Mai avem câteva lucruri de pus la punct, dar suntem aproape în proporiție de 80% pregătiți”, a spus el.

Sarcina a fost urmărită îndeaproape de medici încă din primele luni, deoarece în astfel de situații riscurile sunt mai mari, iar fiecare săptămână dusă la termen este esențială.

„După 28 de săptămâni, a început puțin stresul și ne-am văzut săptămânal, poate și de două ori pe săptămână, în funcție de simptomatologia mămicii. La 32 de săptămâni, deja am început internarea în maternitate și, ajutați de toți colegii mei, am reușit să ajungem până la 34 de săptămâni, ca ei să nu fie prematuri prematuri”, a explicat Larisa Tomescu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

La rândul său, Mihaela Țunescu, medic-șef al secției de Neonatologie, a subliniat provocările cu care se pot confrunta copiii născuți înainte de termen: „Prematurul poate avea diferite dificultăți în alimentație, în apariția unor tulburări metabolice, icterul care este fiziologic. Le luăm pe rând. Important e să plece acasă stabili, sănătoși”.

În prezent, cei trei frați sunt internați la Neonatologie, iar externarea va avea loc atunci când vor atinge o greutate cuprinsă între 2.200 și 2.300 de grame.

Potrivit datelor medicale, nașterea tripleților din sarcină naturală este un fenomen extrem de rar, estimat la un caz din 100.000 la nivel global, ceea ce face ca povestea familiei din Timișoara să fie cu adevărat un triplu miracol.

