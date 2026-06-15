A intrat în spital cu dureri la picior și a murit după un an și jumătate în comă. Familia acuză medicii de neglijență și infecții nosocomiale

Rudele unui bărbat din județul Bihor, care a murit după o intervenție chirurgicală considerată de rutină, îi acuză pe medicii care l-au tratat de neglijență și susțin că pacientul a contractat mai multe infecții în timpul spitalizării. Cazul a ajuns în instanță, iar familia solicită o nouă expertiză medico-legală realizată în afara județului.

Ioan Forgaci, în vârstă de 60 de ani, a ajuns la spital în 2024 din cauza unor dureri puternice la un picior. Medicii au descoperit o arteră blocată și au decis efectuarea unei intervenții chirurgicale pentru restabilirea circulației sanguine, notează Observator News.

„Prima dată au încercat să îi desfunde vena, după care l-au operat şi i-au pus un bypass care a fost infectat”, a declarat fiul său, Ionuț Forgaci.

Potrivit familiei, intervenția a decurs aparent fără probleme, iar pacientul a fost externat la doar două zile după operație. Problemele ar fi apărut însă la scurt timp după întoarcerea acasă.

Rudele susțin că bărbatul s-a prezentat ulterior la control, unde medicul ar fi apreciat că sângerările sunt cauzate de un hematom care urma să se resoarbă de la sine. În aceeași zi, după revenirea la domiciliu, pacientul ar fi suferit o hemoragie.

Familia afirmă că a continuat să țină legătura cu medicul prin mesaje, iar bărbatul a fost reinternat. La câteva zile după revenirea în spital, acesta a suferit un stop cardiorespirator.

Medicii au reușit să îl resusciteze, însă pacientul nu și-a mai revenit din comă. Timp de aproximativ un an și opt luni a rămas internat în stare gravă, până la deces.

„După stopul cardiorespirator nu a mai vorbit timp de un an şi opt luni, până când a decedat. Foarte multe infecţii a luat din spital. Ne-au ascuns foarte multe lucruri, nici nu ne spuneau, nici nu vorbeau cu noi”, a acuzat fiul victimei.

Avocatul familiei susține că raportul medico-legal indică existența unor infecții nosocomiale.

„Raportul de expertiză medico-legală arată, fără niciun fel de dubiu, că persoana decedată a fost infectată cu multiple infecţii nosocomiale. De asemenea, din acest raport reiese că proteza a fost infectată cu Staphylococcus aureus”, a declarat avocatul Raul Forgaci.

De cealaltă parte, medicul chirurg implicat în caz respinge acuzațiile și susține că o asemenea infecție s-ar fi putut produce după externare.

„Sunt intervenţii care se fac doar de echipe dedicate, în săli dedicate, cu personal şi materiale dedicate”, a explicat medicul chirurg Jerzicska Erno.

Întrebat dacă infectarea s-ar fi putut produce în perioada în care pacientul era externat, medicul a răspuns că acest scenariu este „mult mai probabil”, având în vedere că pansamentele au fost efectuate în afara spitalului.

Între timp, conflictul dintre cele două părți a ajuns și în instanță. Medicul a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fiului pacientului, pe care îl acuză că l-ar fi amenințat.

Familia victimei cere acum efectuarea unei noi expertize medico-legale de către specialiști din afara județului Bihor și speră ca ancheta să stabilească dacă decesul a fost provocat de complicațiile intervenției și de infecțiile contractate în timpul tratamentului.