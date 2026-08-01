 Vacanță dramatică în Grecia. O femeie a stat 42 de zile în comă după ce a fost mușcată de o căpușă | adevarul.ro
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Vacanță dramatică în Grecia. O femeie a stat 42 de zile în comă după ce a fost mușcată de o căpușă

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O vacanță în Grecia avea să-i schimbe viața pentru totdeauna unei femei din Marea Britanie. După ce a fost mușcată de o căpușă, a petrecut 42 de zile în comă, iar și astăzi se confruntă cu pierderi de memorie și crize epileptice.

Pentru Victoria Stellas viaţa s-a schimbat după vacanţa din Grecia. FOTO: captură BBC
Pentru Victoria Stellas viaţa s-a schimbat după vacanţa din Grecia. FOTO: captură BBC

Pentru Victoria Stellas, Grecia a fost mereu locul în care se întorcea cu drag. Născută acolo și mutată în Țara Galilor la vârsta de cinci ani, femeia revenea aproape în fiecare an în vacanță.

În 2019, în timpul unei vacanțe pe insula Syros, Victoria a început să se simtă rău. Avea simptome asemănătoare gripei și a tratat-o ca atare. După ce s-a întors acasă, însă, problemele au devenit mult mai grave: au apărut crize epileptice în timpul nopții, iar femeia a ajuns la spital.

Medicii au încercat să afle ce se întâmplă, însă nu au reuşit să stabilească un diagnostic.

„Pur și simplu continuam să fac crize și nimeni nu știa ce era în neregulă cu mine”, a spus Victoria.

După un RMN, femeia a fost transportată cu elicopterul la Centrul Walton din Liverpool, unde medicii au decis să o inducă în comă. Victoria a rămas inconștientă timp de 42 de zile, iar ulterior specialiștii au descoperit cauza: encefalita transmisă de căpușe (TBE), o inflamație a creierului provocată de un virus care poate fi fatal.

„Mi-a schimbat complet viața”

Victoria crede că a fost mușcată de căpușă în timp ce se afla la locuința cumnatului ei, unde acesta crește capre. Femeia spune că nu știa că astfel de animale pot atrage căpușe și că o mușcătură aparent banală poate avea consecințe atât de grave.

„Era o infecție neobișnuită și cred că nu aveau specialiștii necesari pentru a pune acest diagnostic.

În total, au fost aproximativ șase luni din momentul în care am fost în spital și până la finalizarea tratamentului.

Uneori prefer să tac. Înainte eram o persoană foarte sociabilă. „Mi-a schimbat complet viața”, a povestit femeia în vârstă de 51 de ani pentru BBC.

Urmările bolii nu au dispărut odată cu externarea. Victoria a trebuit să învețe să trăiască cu schimbările aduse de infecție, iar una dintre cele mai mari probleme a rămas pierderea memoriei. Din cauza acestor dificultăți, femeia și-a pierdut locul de muncă într-un pub, dar și postul de asistent educațional într-o școală pentru copii cu cerințe educaționale speciale și dizabilități.

„Spuneți-mi un loc de muncă care nu necesită memorie? Tot ceea ce faci în viață necesită o memorie. Cumpărături, muncă, călătorii.

Când m-am întors acasă și am încercat să revin la postul meu de asistent educațional... nu-mi mai aminteam numele copiilor din diferitele clase și nici pe cele ale colegilor.

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Îi recunoșteam pe toți, dar nu-mi aminteam numele lor, iar această problemă persistă și astăzi”, a povestit femeia.

O dată pe an, femeia își spune povestea studenților de la Universitatea Bangor, în speranța că aceștia vor înțelege mai bine pericolele unei boli despre care mulți oameni știu foarte puține lucruri.

În prezent, Victoria ia între 15 și 18 comprimate pe zi și a fost nevoită să își creeze propriile strategii pentru a-și aminti cum să desfășoare activitățile de zi cu zi. Crizele epileptice nocturne s-au redus însă.

„Nu mai sunt atât de frecvente ca înainte”, spune ea. „Acum dorm acum cu mama mea. Sunt norocoasă că am familia și prietenii care m-au sprijinit pe parcursul anilor”, mai spune ea.

Specialiştii trag un semnal de alarmă

Cazul Victoriei a atras atenția asupra encefalitei transmise de căpușe, o boală virală răspândită prin mușcătura căpușelor întâlnite în Europa, Rusia și în anumite regiuni din China și Japonia, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS).

În general, primele semne apar la aproximativ o săptămână după ce o persoană a fost mușcată și pot semăna cu o gripă, prin apariția oboselii și a durerilor de cap. În formele severe, infecția poate provoca simptome precum convulsii, confuzie, tulburări de vorbire sau pierderea mobilității unei părți a corpului.

NHS precizează că riscul ca o mușcătură de căpușă să ducă la o formă gravă de boală este destul de mic, dar recomandă, totuşi vaccinarea şi pentru cei care călătoresc în zone unde virusul este prezent și intenționează să petreacă timp în aer liber.

Recomandarea este ca vaccinul împotriva encefalitei transmise de căpușe să fie făcut cu cel puțin o lună înainte de călătorie.

Victoria spune că, deși revenea în fiecare an în Grecia, nu știa despre existența vaccinului. Acum încearcă să transforme experiența prin care a trecut într-un avertisment pentru alții și îi îndeamnă pe cei care călătoresc în zone cu risc sau petrec timp în păduri ori în apropierea animalelor să se informeze înainte de plecare.

„În ansamblu, aproximativ 3% dintre persoane vor face o complicație sub forma unei infecții a creierului, iar 97% dintre oameni nu vor avea simptome sau vor trece prin această fază severă, deși neplăcută, asemănătoare gripei.

Este o afecțiune importantă deoarece nu avem tratamente antivirale eficiente împotriva ei.

Atunci când cineva dezvoltă encefalită, așa cum s-a întâmplat în cazul Victoriei, tratamentul se concentrează pe menținerea pacientului în siguranță și pe prevenirea convulsiilor și a acestor tipuri de complicații.

Este cu atât mai importantă cu cât poate fi prevenită prin vaccinare. De aceea considerăm că este esențial să creștem gradul de informare a populației”, spune profesorul Benedict Michael, de la Universitatea din Liverpool, specialist în infecții zoonotice

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