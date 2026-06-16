Video Speranță pentru Bonnie Tyler: cântăreața de 75 de ani a fost trezită din comă. Familia cere respectarea vieții private

Vești încurajatoare despre celebra cântăreață galeză Bonnie Tyler. Artista în vârstă de 75 de ani a fost trezită din coma indusă în care s-a aflat timp de mai multe săptămâni, după o intervenție chirurgicală intestinală de urgență suferită la începutul lunii mai.

Anunțul a fost făcut luni de familia interpretei, prin intermediul site-ului oficial al artistei.

„La 75 de ani, ea este încă foarte bolnavă și se află la secția de terapie intensivă din Portugalia”, au transmis apropiații cântăreței.

Potrivit acestora, starea artistei se îmbunătățește treptat, însă recuperarea este una dificilă și de lungă durată.

„Deși starea ei se îmbunătățește, procesul este foarte lent. Echipa medicală care o îngrijește este totuși optimistă. Se va recupera, dar va dura ceva timp”, au precizat membrii familiei.

Din cauza problemelor de sănătate, toate spectacolele programate de Bonnie Tyler până la sfârșitul lunii august au fost anulate sau amânate.

Managerii și producătorii artistei speră că aceasta ar putea reveni pe scenă în toamna acestui an, însă recunosc că șansele sunt reduse în acest moment.

„Ne cerem scuze fanilor ei și sperăm că toată lumea înțelege aceste circumstanțe dificile”, a transmis echipa sa.

Reprezentanții artistei au adăugat că speră ca Bonnie Tyler să își poată relua activitatea artistică în cursul anului 2027.

O carieră de peste cinci decenii

Bonnie Tyler este una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii internaționale. Artista a devenit celebră în anii '70 și '80 datorită unor hituri precum It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero.

Recunoscută pentru vocea sa răgușită și stilul inconfundabil, cântăreața a continuat să susțină concerte și după împlinirea vârstei de 70 de ani. În ultimii ani, avea peste 50 de spectacole anual, în special în Germania, Elveția și Austria.

Familia cere respectarea vieții private

În mesajul publicat online, familia artistei a făcut apel la respectarea intimității sale, după apariția numeroaselor speculații în presa britanică și portugheză.

Apropiații au promis că vor oferi noi informații doar în momentele importante ale recuperării.

Pentru moment, fanii din întreaga lume așteaptă vești bune despre starea de sănătate a artistei care a marcat istoria muzicii pop-rock și care, în ciuda problemelor medicale grave, continuă lupta pentru recuperare.