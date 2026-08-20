Cum traversează petrolierele Strâmtoarea Ormuz sub protecția SUA: „Noi controlăm zona”

Armata Statelor Unite a creat în secret un coridor maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care sunt transportate zilnic milioane de barili de petrol, într-o operațiune menită să mențină exporturile de energie în ciuda conflictului cu Iranul. Detaliile misiunii au fost dezvăluite de doi oficiali americani pentru Axios.

Potrivit acestora, operațiunea se desfășoară de câteva săptămâni, iar în fiecare noapte între 15 și 20 de petroliere traversează strâmtoarea printr-un canal sudic, de-a lungul coastei Omanului. Cantitatea medie de petrol transportată a ajuns la aproximativ 10 milioane de barili pe zi, aproape jumătate din nivelul de dinaintea războiului, potrivit Axios.

Cum funcționează operațiunea

Misiunea americană nu se limitează la escortarea petrolierelor încărcate. Armata SUA ajută și petrolierele goale să intre în Golful Persic dinspre Marea Arabiei, să ajungă în porturile statelor din regiune și să încarce petrol. Ulterior, navele se întorc prin Strâmtoarea Ormuz, urmând traseul stabilit de armata americană.

Potrivit sursei citate, în fiecare seară, navele sunt organizate în două fluxuri mari: unul pentru vasele care ies din Golf și altul pentru cele care intră. Traversarea canalului sudic se face pe baza indicațiilor transmise de armata americană.

Forțele aeriene ale SUA asigură, la rândul lor, protecția împotriva dronelor și rachetelor de croazieră iraniene.

Un oficial american citat de Axios susține că SUA controlează de aproximativ două luni canalul sudic al strâmtorii și că Gardienii Revoluției Islamice nu mai au controlul asupra acestei rute.

„Controlăm canalul sudic al Strâmtorii Ormuz de două luni. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice poate crea probleme, dar nu controlează strâmtoarea. Noi o controlăm”, a declarat unul dintre oficialii americani.

Iranul și-a pierdut o parte din capacitatea de supraveghere

Operațiunea ar fi devenit posibilă după o campanie militară de două săptămâni desfășurată de Comandamentul Central al SUA, în urma căreia au fost afectate sistemele iraniene de radar și supraveghere maritimă.

Potrivit oficialilor americani, Iranul mai dispune doar de câteva radare repuse în funcțiune și de observatori aflați în ambarcațiuni rapide ale Gardienilor Revoluției.

Din cauza capacității reduse de supraveghere, iranienii lansează drone și rachete de croazieră în direcția în care presupun că se află navele comerciale.

Unele vase au fost lovite, însă armata americană a interceptat o parte dintre atacuri. Numai la începutul acestei săptămâni, forțele SUA au doborât, potrivit unui oficial american, opt drone iraniene și două rachete de croazieră.

Până la 20 de milioane de barili în unele zile

Volumul transporturilor variază de la o zi la alta. Oficialii americani susțin că media a ajuns în prezent la aproape 10 milioane de barili pe zi, însă în anumite nopți din ultimele săptămâni au fost transportate între 15 și 20 de milioane de barili de petrol.

Într-una dintre nopțile acestei săptămâni, peste 20 de nave erau programate să traverseze strâmtoarea prin canalul sudic, cu aproximativ 15 milioane de barili de petrol care puteau ajunge pe piața internațională.

Operațiunea este importantă pentru piețele energetice mondiale deoarece perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a alimentat temerile privind o criză a aprovizionării și a contribuit la creșterea prețului petrolului.

Trump: „O cantitate uriașă de petrol iese din Strâmtoarea Ormuz”

Președintele Donald Trump a confirmat indirect amploarea fluxului de petrol. „O cantitate uriașă de petrol iese din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat el pentru Axios.

Trump a afirmat, totodată, că SUA nu negociază în prezent cu Iranul.

„Își pierd timpul. Este o pierdere de timp să negociezi cu ei. (...) Iranienii mai au încă putere de luptă, dar, în ansamblu, sunt doar o umbră a ceea ce au fost”, a mai spus președintele american.