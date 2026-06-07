Armata Statelor Unite a anunțat că a doborât două drone iraniene de tip „one-way attack” (drone de atac unidirecțional) deasupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece o mare parte din transportul global de petrol.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, dronele au fost considerate o amenințare directă la adresa traficului maritim internațional din zonă, scrie CNN.

Incidentul a fost confirmat într-o postare publicată pe platforma X, unde armata americană a precizat că forțele sale din Orientul Mijlociu au intervenit pentru a neutraliza aparatele înainte ca acestea să poată provoca daune sau întreruperi ale navigației comerciale.

„Mai devreme astăzi, forțele americane din Orientul Mijlociu au doborât două drone de atac unidirecționale iraniene care amenințau traficul maritim internațional în Strâmtoarea ormuz. Forțele americane rămân poziționate și pregătite să continue apărarea împotriva agresiunii iraniene”, se arată în mesajul publicat pe X de CENTCOM.

Regiunea este considerată extrem de sensibilă din punct de vedere strategic, deoarece orice perturbare a traficului maritim poate avea efecte majore asupra piețelor energetice globale.

Rapoartele indică faptul că dronele israeliene au lansat un atac de amploare asupra instalațiilor petroliere iraniene din apropierea Teheranului, în ceea ce este descris ca fiind unul dintre cele mai importante atacuri din cadrul conflictului de până acum.

Operațiunea semnalată a vizat infrastructura energetică critică.

Totodată, Iranul a lansat o operațiune militară de amploare care vizează instalațiile petroliere cheie din Kuweit.

În Liban, violențele dintre forțele israeliene și gruparea Hezbollah au escaladat, în ciuda unui armistițiu mediat de Statele Unite între Israel și Liban.

Armata israeliană a raportat moartea a doi soldați în incidente separate.

La rândul său, armata libaneză a anunțat că mai mulți militari, inclusiv un ofițer de rang înalt, au fost uciși într-un atac israelian în sudul țării.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, de la începutul lunii martie, cel puțin 3.593 de persoane au fost ucise și 10.990 rănite în urma conflictului.