Trump insistă că Strâmtoarea Ormuz este un nou teritoriu al Statelor Unite

Președintele american Donald Trump a revenit asupra ideii de a transforma Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al Statelor Unite, după ce, în urmă cu câteva zile, anunțase că intenționează să facă acest lucru. Declarația vine pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran și al blocării traficului maritim prin această rută strategică.

Președintele american Donald Trump a publicat marți, 18 august, pe Truth Social, o hartă a Strâmtorii Ormuz pe care zona este marcată drept „New territory of the United States” („Nou teritoriu al Statelor Unite”). Postarea vine în timp ce Iranul anunță că va menține strâmtoarea închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile unui acord interimar, iar tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să crească.

Imaginea publicată de Donald Trump prezintă Strâmtoarea Ormuz și zonele din jurul acesteia, iar pe hartă apare inscripția „New territory of the United States”. Președintele american nu a oferit în postarea respectivă explicații suplimentare despre statutul pe care îl atribuie zonei sau despre modul în care Statele Unite ar urma să dobândească un asemenea teritoriu.

Mesajul reprezintă o nouă escaladare a declarațiilor lui Trump privind controlul asupra strâmtorii. Președintele american afirmase anterior că Statele Unite dețin „control total” asupra acestei rute maritime, în urma blocadei navale impuse Iranului.

Iranul anunță că strâmtoarea rămâne închisă

În aceeași zi, Iranul a transmis că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile prevăzute într-un acord interimar încheiat în luna iunie.

Printre condițiile anunțate de Teheran se află ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor asupra petrolului, deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare americane.

Discuțiile dintre cele două state privind un acord mai amplu s-au blocat, iar închiderea Strâmtorii Ormuz continuă să afecteze transporturile de energie.

Trump vorbea deja despre preluarea strâmtorii

Postarea de marți vine după ce Donald Trump a spus în ultimele zile că intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu american.

Pe 14 august, președintele american a afirmat că va face acest lucru după înfrângerea Iranului. Cu câteva zile înainte, Trump declarase că Statele Unite au „control total” asupra strâmtorii și că intenționează să îl păstreze.

Iranul respinge însă afirmațiile Washingtonului și susține că strâmtoarea se află sub controlul său.

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru piața petrolului

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Înaintea conflictului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Menținerea strâmtorii închise a contribuit la creșterea prețurilor petrolului. Marți, petrolul Brent a urcat la peste 91 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele aproape trei săptămâni, pe fondul temerilor că blocajul și conflictul dintre Statele Unite și Iran se vor prelungi.