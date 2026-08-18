 Trump insistă că Strâmtoarea Ormuz este un nou teritoriu al Statelor Unite | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump insistă că Strâmtoarea Ormuz este un nou teritoriu al Statelor Unite

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele american Donald Trump a revenit asupra ideii de a transforma Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al Statelor Unite, după ce, în urmă cu câteva zile, anunțase că intenționează să facă acest lucru. Declarația vine pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran și al blocării traficului maritim prin această rută strategică.

Strâmtoarea Ormuz
Trump insistă că Strâmtoarea Ormuz este „un nou teritoriu al Statelor Unite”. Foto Shutterstock

Președintele american Donald Trump a publicat marți, 18 august, pe Truth Social, o hartă a Strâmtorii Ormuz pe care zona este marcată drept „New territory of the United States” („Nou teritoriu al Statelor Unite”). Postarea vine în timp ce Iranul anunță că va menține strâmtoarea închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile unui acord interimar, iar tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să crească.

Imaginea publicată de Donald Trump prezintă Strâmtoarea Ormuz și zonele din jurul acesteia, iar pe hartă apare inscripția „New territory of the United States”. Președintele american nu a oferit în postarea respectivă explicații suplimentare despre statutul pe care îl atribuie zonei sau despre modul în care Statele Unite ar urma să dobândească un asemenea teritoriu.

Mesajul reprezintă o nouă escaladare a declarațiilor lui Trump privind controlul asupra strâmtorii. Președintele american afirmase anterior că Statele Unite dețin „control total” asupra acestei rute maritime, în urma blocadei navale impuse Iranului.

Iranul anunță că strâmtoarea rămâne închisă

În aceeași zi, Iranul a transmis că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile prevăzute într-un acord interimar încheiat în luna iunie.

Printre condițiile anunțate de Teheran se află ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor asupra petrolului, deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare americane.

Discuțiile dintre cele două state privind un acord mai amplu s-au blocat, iar închiderea Strâmtorii Ormuz continuă să afecteze transporturile de energie.

Trump vorbea deja despre preluarea strâmtorii

Postarea de marți vine după ce Donald Trump a spus în ultimele zile că intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu american.

Pe 14 august, președintele american a afirmat că va face acest lucru după înfrângerea Iranului. Cu câteva zile înainte, Trump declarase că Statele Unite au „control total” asupra strâmtorii și că intenționează să îl păstreze.

Iranul respinge însă afirmațiile Washingtonului și susține că strâmtoarea se află sub controlul său.

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru piața petrolului

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Înaintea conflictului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Menținerea strâmtorii închise a contribuit la creșterea prețurilor petrolului. Marți, petrolul Brent a urcat la peste 91 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele aproape trei săptămâni, pe fondul temerilor că blocajul și conflictul dintre Statele Unite și Iran se vor prelungi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
digi24.ro
image
Bolojan, despre banii datorați sportivilor, după mesajul lui David Popovici: „Întotdeauna s-au făcut aceste alocări”
stirileprotv.ro
image
Raport BNR: Investițiile străine s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan. Au intrat de 6 ori mai puțini bani în economie în primele 6 luni din 2026 decât în primele șase luni din 2025, când premier era Marcel Ciolacu
gandul.ro
image
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
mediafax.ro
image
Șocant! Ștefan Baiaram, salvat să ajungă la cerșit în Barcelona! „L-am alergat prin cartier”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Consiliul Concurenței analizează scumpirea carburanților, după ce scăderea accizelor începe să fie anihilată de noile creșteri de prețuri
libertatea.ro
image
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Biscuiți cu matcha – aroma delicată a ceaiului verde
click.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
El este soţul care a încercat să îşi calce soţia pe trecere. Cristian a încercat chiar de două ori să o ucidă
observatornews.ro
image
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
cancan.ro
image
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
„Comoara” din subsolul României pe care încă nu o exploatăm. Cele șapte zone unde există pământuri rare
playtech.ro
image
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Fotbalistul de la Genoa a semnat. Update
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
digisport.ro
image
Maria Karapa, cu copiii în stradă. Ce a pățit tiktokerița: „Am fost alungată”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Nicuşor Dan după decizia CCR referitoare la Fritz
romaniatv.net
image
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, a explicat de ce s-a întâlnit de fapt cu Ilie Bolojan: Am adresat o întrebare
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?
click.ro
image
Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America
click.ro
image
Ioana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?

OK! Magazine

image
Femeia care era să răstoarne un regat a făcut o mișcare surprinzătoare. Unde a fost văzută presupusa amantă a regelui danez