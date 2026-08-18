Cât petrol mai trece, de fapt, prin Strâmtoarea Ormuz? Datele administrației Trump contrazic serviciile de monitorizare

Administrația Trump și companiile care monitorizează transportul maritim nu se pun de acord asupra cantității de petrol care iese din Golful Persic, iar între datele transmise există diferenţe semnificative.

Strâmtoarea Ormuz continuă să fie traversată de petroliere, însă nimeni nu poate spune cu certitudine cât petrol din Golful Persic ajunge zilnic pe piața mondială. Datele obținute prin urmărirea navelor indică un trafic mult redus față de perioada de dinaintea războiului cu Iranul, în timp ce administrația Trump susține că prin strâmtoare trec cantități mult mai mari decât sugerează aceste estimări.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, Iranul a deschis focul asupra mai multor petroliere care au încercat să traverseze strâmtoarea, iar numărul navelor care mai folosesc ruta a scăzut.

În acest context, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, spune că această imagine nu este în totalitate reală. De fapt, afirmă el, Strâmtoarea Ormuz este deschisă, iar petrolul continuă să iasă din Golf într-un ritm mai mare decât estimează serviciile comerciale, care urmăresc navele prin intermediul transponderelor, imaginilor satelitare și sistemelor de inteligență artificială. Şi asta pentru că o parte dintre petroliere își opresc transponderele tocmai pentru a nu putea fi localizate.

Chris Wright se bazează și pe informațiile furnizate de armata americană, care patrulează în zonă și escortează navele prin strâmtoare. Marina SUA transmite Departamentului pentru Energie informații despre vasele care traversează ruta și despre momentul în care o fac, notează CNN.

„În coordonare cu armata americană, Departamentul pentru Energie al SUA menține cele mai bune date disponibile cu privire la petrolul și produsele petroliere care părăsesc Golful Arab”, a transmis un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Energie.

Declarațiile administrației Trump sunt privite cu prudență, mai ales că președintele Donald Trump a spus în repetate rânduri că Statele Unite controlează Strâmtoarea Ormuz și că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat în curând. Chris Wright susține, la rândul său, că SUA reușesc să mențină transporturile de petrol.

Până acum, analiștii de pe Wall Street s-au bazat în principal pe datele furnizate de companii precum Kpler și Windward Intelligence, pe informațiile despre stocurile de petrol și pe alte date disponibile, iar aceste surse indică un volum mult mai mic decât cel prezentat de oficialii americani.

Date contradictorii

Chris Wright a spus că media pe șapte zile a petrolului care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz a ajuns la 9 milioane de barili pe zi. Cifra este de peste două ori mai mare decât estimările bazate pe monitorizarea navelor.

„Este din ce în ce mai greu să știm cât petrol părăsește Golful”, spune Hamad Hussain, economist specializat în climă și materii prime la Capital Economics. „Afirmațiile contradictorii ale oficialilor americani și iranieni fac situația și mai neclară”, a completat el.

Potrivit serviciilor de monitorizare, petrolierele transportă prin Strâmtoarea Ormuz aproximativ 4 milioane de barili de petrol pe zi. Alte aproximativ 7 milioane de barili ajung în afara regiunii prin conducte și alte rute care ocolesc strâmtoarea.

În total, ar ieși astfel din Golf aproximativ 11-12 milioane de barili pe zi, față de circa 20 de milioane de barili pe zi înainte de războiul cu Iranul.

Cu toate acestea, Chris Wright susține că pe 8 august cantitatea totală de petrol care a părăsit Golful a depășit din nou pragul de 20 de milioane de barili.

De partea cealaltă, Kpler nu confirmă această cifră. Compania urmărește aproximativ 350.000 de nave printr-o rețea de 13.000 de receptoare instalate în 190 de țări și actualizează poziția vaselor la fiecare cinci minute, folosind și o flotă de sateliți aflați pe orbite joase.

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„Nu este posibil să reconciliem diferența dintre ceea ce vedem noi și cifra pe care o citează el”, spune Matt Smith, director de cercetare în domeniul materiilor prime la Kpler.

Petroliere care își ascund poziția

Datele serviciilor de monitorizare pot avea însă o problemă: unele nave nu mai transmit poziția lor.

Kpler și Windward urmăresc și navele din așa-numitele „flote fantomă”, care își opresc transponderele pentru a evita detectarea. Imaginile satelitare pot arăta uneori unde se află aceste nave chiar și atunci când sistemele lor de identificare nu mai transmit date.

Numărul acestor traversări ascunse a crescut puternic în ultimele săptămâni. Aproximativ jumătate dintre navele urmărite de Kpler în Strâmtoarea Ormuz au fost identificate în astfel de deplasări, față de aproximativ 12,5% cu o lună înainte.

Motivul este legat de atacurile asupra navelor, deoarece Iranul și-a intensificat în ultima perioadă acțiunile împotriva vaselor care traversează zona, iar aliații săi houthi au atacat nave și în Marea Roșie. Pentru echipaje, oprirea transponderului poate reduce riscul ca nava și încărcătura să fie localizate.

În ziua în care Chris Wright a spus că peste 20 de milioane de barili au ieșit din regiunea Golfului, Kpler și Windward au identificat în jur de cinci nave care au ieșit din Strâmtoarea Ormuz, faţă de peste 100 de nave care traversau zilnic strâmtoarea înainte de război.

Hamad Hussain admite că datele folosite de analiști ar putea să nu surprindă tot petrolul transportat. Petrolierele se pot deplasa fără să transmită poziția, iar după ce ajung într-o zonă mai sigură își pot porni din nou transponderele. Abia atunci ar putea deveni vizibilă o parte din petrolul care lipsește acum din estimări.

La rândul său, Dan Pickering, fondator și director de investiții al Pickering Energy Partners, spune că nu exclude cifrele prezentate de Departamentul american pentru Energie.

„SUA permit unei cantități considerabile de petrol să treacă prin strâmtoare, iar Iranul nu oprește totul”, a declarat el pentru CNN. „Într-o situație în care administrația a stârnit mult scepticism, probabil că cea mai bună abordare este să ai încredere, dar să verifici.”

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Rezervele au scăzut semnificativ

Wall Street a mai avut motive să își revizuiască estimările. În iunie, Natasha Kaneva, șefa strategiei globale pentru materii prime la JPMorgan, spunea că prețul petrolului, mai mic decât se anticipase în condițiile războiului, arată că este posibil să ajungă pe piață mai mult petrol decât se credea.

Ea lua în calcul inclusiv existența unor transporturi „clandestine”, realizate de petroliere care își opresc transponderele (JPMorgan folosește datele Kpler împreună cu alte surse atunci când estimează oferta și cererea de petrol).

Până acum, prețurile au rămas relativ scăzute pentru o criză de aprovizionare de asemenea amploare, iar investitorii au luat în calcul faptul că transporturile prin Strâmtoarea Ormuz continuă și că un acord între SUA și Iran ar putea reduce presiunea asupra pieței.

Dacă prin strâmtoare trece într-adevăr mai mult petrol decât arată estimările actuale, stocurile s-ar putea reface mai repede, iar prețurile ar putea rămâne mai mici pentru mai mult timp.

Pentru piața petrolului, însă, cantitatea exactă care trece zilnic prin strâmtoare contează mai puțin decât ritmul în care se consumă rezervele existente, spune Hussain.

În funcție de estimare, stocurile mondiale sunt acum cu 1,5-1,9 miliarde de barili mai mici decât la începutul războiului. Cu cât mai mult petrol continuă să iasă din Strâmtoarea Ormuz, cu atât mai mult timp se poate amâna sau chiar evita momentul în care rezervele nu vor mai fi suficiente pentru a acoperi consumul mondial.

„Piața nu poate continua să reducă stocurile la nesfârșit. Mai devreme sau mai târziu, proviziile se termină”, este avertismentul lui Dan Pickering.