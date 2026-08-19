Replică sarcastică după ce Trump a declarat Strâmtoarea Ormuz teritoriu american: „California - teritoriu Iranian”

Diplomații iranieni au reacționat sarcastic după ce președintele american Donald Trump a revendicat Strâmtoarea Hormuz drept „nou teritoriu american”.

Diplomații iranieni din India au evidențiat California pe o hartă a Americii și au scris pe ea „Noul teritoriu al Republicii Islamice Iran”. Consulatul iranian din Hyderabad, India, a postat această hartă pe rețelele de socializare.

Cea mai recentă postare a Consulatului Iranului pare a fi o satiră politică ca răspuns la afirmația lui Trump referitoare la Ormuz, care s-a referit la strâmtoare drept „noul teritoriu american”.

Deși această postare este în mod clar sarcastică, contextul său este legat de marea diasporă iraniană din America. Potrivit Institutului pentru Politici Migraționiste, cea mai mare populație de imigranți iranieni din America locuiește în California. Mulți dintre ei se află în zona Los Angeles.

Datorită numărului mare de comunități vorbitoare de limbă iraniană și persană din Los Angeles, unii numesc orașul în glumă „Tehrangeles” - un nume care combină Teheranul și Los Angeles.

Președintele american Donald Trump a publicat marți, 18 august, pe Truth Social, o hartă a Strâmtorii Ormuz pe care zona este marcată drept „New territory of the United States” („Nou teritoriu al Statelor Unite”). Postarea vine în timp ce Iranul anunță că va menține strâmtoarea închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile unui acord interimar, iar tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să crească.

Mesajul reprezintă o nouă escaladare a declarațiilor lui Trump privind controlul asupra strâmtorii. Președintele american afirmase anterior că Statele Unite dețin „control total” asupra acestei rute maritime, în urma blocadei navale impuse Iranului.

Iranul anunță că strâmtoarea rămâne închisă

În aceeași zi, Iranul a transmis că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor îndeplini condițiile prevăzute într-un acord interimar încheiat în luna iunie.

Printre condițiile anunțate de Teheran se află ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor asupra petrolului, deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare americane.

Discuțiile dintre cele două state privind un acord mai amplu s-au blocat, iar închiderea Strâmtorii Ormuz continuă să afecteze transporturile de energie.