Un superb oraș din Europa, celebru în întreaga lume, atrage din nou turiștii chinezi. Rezervările pentru această destinație au crescut cu 118% în 2026, semn că piața asiatică revine puternic.

Frumosul oraș din Europa, celebru în întreaga lume, care i-a cucerit pe turiștii chinezi Foto: Pexels

Este vorba despre Verona, unul dintre cele mai cunoscute orașe din nordul Italiei, vizitat de turiști din întreaga lume pentru Arena romană, centrul său istoric și legătura cu celebra poveste de dragoste dintre Romeo și Julieta.

Potrivit estimărilor pentru 2026, rezervările turiștilor chinezi pentru Verona sunt cu 118% mai mari. Procentul se referă la rezervări și nu reprezintă o creștere confirmată a numărului final de turiști.

Verona revine în atenția turiștilor chinezi

Înainte de pandemie, piața chineză avea o importanță semnificativă pentru turismul din Verona. În 2019, aproximativ 30.000 de turiști chinezi au fost înregistrați în oraș, iar China ocupa locul 15 între piețele externe de proveniență, potrivit presei italiene.

În 2024, numărul prezențelor turiștilor chinezi a revenit în jurul nivelului de 30.000. Datele privind rezervările pentru 2026 indică însă o accelerare a interesului pentru această destinație italiană.

Verona nu este singurul oraș care beneficiază de revenirea turiștilor din China. La nivelul întregii Italii, se estimează între 2,45 și 2,6 milioane de vizitatori chinezi în 2026. Este cel mai ridicat nivel de după 2019, deși încă la aproximativ 80% din vârful atins înaintea pandemiei.

Cum s-au schimbat turiștii chinezi

O schimbare importantă este legată de modul în care aceștia își organizează vacanțele. Aproximativ 56% dintre călătorii chinezi sunt turiști independenți, cunoscuți drept FIT (Free Independent Traveller), care preferă itinerarii flexibile și sejururi mai lungi.

Pe lângă obiectivele turistice celebre, aceștia caută tot mai mult experiențe locale, restaurante, cumpărături, outleturi și activități asociate stilului de viață al destinației.

Orașul devenit o destinație preferată de turiștii chinezi Foto: Pexels

Și modul de planificare a călătoriilor s-a schimbat. Platforme precum Xiaohongshu, cunoscută și sub numele de RedNote, și WeChat joacă un rol important în alegerea destinațiilor și în organizarea vacanțelor. Pentru plăți, Alipay și WeChat Pay sunt tot mai utilizate de turiștii chinezi aflați în străinătate.

Verona are legături cu un oraș important din China

Interesul pentru Verona este susținut și de legăturile dezvoltate între oraș și China. În 2019, Verona a semnat un acord de înfrățire cu Hangzhou, unul dintre marile orașe chineze.

Pentru turiștii chinezi, Verona oferă combinația dintre patrimoniu, gastronomie, shopping și povești cunoscute la nivel internațional. Arena romană și Casa Julietei sunt printre principalele atracții ale orașului.

Un moment important pentru turismul chinez este și Golden Week, perioada 1–7 octombrie, când milioane de chinezi călătoresc în țară și în străinătate. Italia se numără printre destinațiile europene care beneficiază de revenirea cererii.