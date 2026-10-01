„Deficitul a devenit, pentru România, o povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, susține Siegfried Mureșan, la o zi după ce Guvernul său a picat

Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că România va plăti în acest an peste 60 de miliarde de lei pentru dobânzile la împrumuturile contractate pentru acoperirea deficitelor bugetare. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că povara dobânzilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani.

Foto: Inquam / George Călin

„Deficitul a devenit, pentru România, o povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, a scris Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, suma alocată dobânzilor este aproape dublă față de cea plătită în urmă cu doi ani și ar putea rămâne la un nivel similar și în următorii ani.

Siegfried Mureșan compară costurile generate de dobânzi cu banii care ar putea fi investiți în infrastructură și servicii publice.

„Cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale”, afirmă europarlamentarul.

El susține, de asemenea, că România ajunge să cheltuiască pentru plata dobânzilor o sumă comparabilă cu fondurile alocate educației.

„Cheltuim cu dobânzile la fel de mult cât alocăm pentru educație”, a mai transmis Mureșan.

Europarlamentarul consideră că reducerea deficitului bugetar este necesară pentru ca statul să poată avea, în anii următori, mai multe resurse pentru investiții și pentru domenii precum educația și sănătatea.

„Pentru a avea în viitor suficienți bani pentru școli, spitale și investiții durabile, este clar că trebuie să reducem deficitul. Altfel, vom plăti dobânzi din ce în ce mai mari și ne vor rămâne din ce în ce mai puțini bani pentru oameni”, a scris acesta.

Mureșan a legat problema deficitului și de obiectivul economic pe care îl susține Partidul Național Liberal: creșterea economiei într-un ritm mai rapid decât cel al datoriei publice.

„Obiectivul Partidului Național Liberal este ca economia să crească mai rapid decât crește datoria”, a precizat europarlamentarul.

În opinia sa, menținerea unui ritm mai rapid de creștere a datoriei față de economie ar reduce în timp resursele disponibile pentru dezvoltarea țării.

„Atât timp cât datoria crește mai rapid decât economia, nu vom avea bani pentru a dezvolta țara pentru oameni”, a concluzionat Siegfried Mureșan.