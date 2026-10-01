Rețeta neobișnuită de tartă cu ulei de măsline care a pus-o pe gânduri pe Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a dezvăluit rețeta de tartă cu ulei de măsline pe care a descoperit-o în Toscana. Nutriționistul a încercat să reproducă acasă desertul primit de la un restaurant, însă prima încercare s-a transformat într-un eșec: „a ieșit o turtă”.

O rețetă descoperită în Toscana i-a dat ceva bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic. Foto: facebook

O rețetă descoperită în Toscana i-a dat ceva bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic. Este vorba despre o tartă cu ulei de măsline și vinsanto, un desert neobișnuit pentru cei obișnuiți cu untul sau uleiurile neutre folosite în prăjituri.

Prima încercare de a reproduce rețeta primită de la un restaurant nu a fost însă un succes, pentru că a ieșit mai degrabă o turtă, potrivit Mihaelei Bilic. Cu toate acestea, nutriționistul nu s-a lăsat și, după ce a comparat mai multe rețete și a ajustat cantitățile, a obținut o variantă care i-a plăcut și pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi.

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