Ce se știe despre avionul militar cu care a venit șefului CIA la Moscova. A plecat escortat de o aeronavă rusă

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns la Moscova în urmă cu o zi, într-o vizită care nu fusese anunțată public. Acesta a aterizat pe aeroportul Vnukovo la bordul unui avion Boeing C-17 Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA.

Directorul CIA a ajuns în Rusia cu un avion militar Boeing C-17 Globemaster III Foto: US Air Force

Alegerea acestui tip de aeronavă, în locul unui avion guvernamental folosit în mod obișnuit pentru astfel de deplasări, i-a surprins pe mulți, întrucât C-17 Globemaster III este destinat transportului militar strategic. Totuși, un astfel de avion este utilizat și atunci când aerodromul unde urmează să aterizeze este considerat nesigur, scrie Focus

Prin urmare, vizita la Moscova la bordul unui C-17 Globemaster III ar fi putut fi motivată de considerente de securitate. Această aeronavă a fost folosită pentru transportul oficialilor americani în Afganistan. De asemenea, poate transporta vehicule speciale destinate delegațiilor. Avionul are o capacitate suficient de mare pentru a transporta chiar și un tanc Abrams, precum și o duzină de vehicule blindate.

Se știe, de asemenea, că aeronava este echipată cu sisteme de apărare împotriva rachetelor antiaeriene, mai notează presa ucraineană.

În condițiile în care avionul nu transporta echipamente militare, singura explicație plauzibilă pentru utilizarea unei aeronave de asemenea dimensiuni ar fi, potrivit Defence Express, protejarea pasagerilor de rang înalt.

„Prin urmare, vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova s-a desfășurat într-un context în care Washingtonul evaluează cu destul de multă luciditate toate riscurile posibile și încearcă să asigure, prin mijloacele disponibile, securitatea oficialilor săi”, notează observatorii.

De asemenea, mai scrie Focus.ua, potrivit sistemelor online de monitorizare a traficului aerian global, avionul a decolat de pe aeroport la ora 18:47, ora Moscovei.

Avionul a rămas în Rusia aproximativ șapte ore. Acesta a decolat în direcția orașului Riga, escortat de aeronava specială Rossiya, însă nu se știe dacă John Ratcliffe se afla la bord.

Foto: Flightradar24

John Ratcliffe a ajuns la Moscova fără ca vizita să fi fost anunțată în prealabil. Există speculații potrivit cărora, în cadrul întâlnirilor cu oficiali ruși de rang înalt, acesta îi va avertiza în legătură cu riscul unei escaladări a tensiunilor cu țările NATO.

Vizita are loc pe fondul intensificării discuțiilor privind posibilitatea unei mobilizări în Federația Rusă după alegerile pentru Duma de Stat, programate în septembrie.

În timp ce Ratcliffe se află la Moscova, Washingtonul a informat Kievul cu privire la vizita acestuia și i-ar fi cerut Ucrainei să suspende atacurile asupra capitalei Rusiei în perioada 24-26 august, până la plecarea delegației americane. Potrivit jurnalistului Christopher Miller de la Financial Times, Statele Unite au cerut, de asemenea, Ucrainei să nu efectueze atacuri cu drone asupra Sankt Petersburgului și asupra regiunilor din sudul Rusiei. Ucraina a fost de acord, a adăugat Miller.