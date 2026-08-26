Secretul vizitei directorului CIA la Moscova. Președintele rus a semnat trei decrete clasificate în aceeași zi

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat marți la Moscova, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, într-o vizită rară a șefului serviciului american de informații externe în Rusia, în timp ce războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an.

Directorul CIA, John Ratcliffe, vizită secretă la Moscova Foto: X / Jarosław Wolski

Autoritățile americane nu au anunțat oficial deplasarea lui Ratcliffe, însă datele publice de monitorizare a zborurilor au surprins deplasarea unui avion guvernamental american de la Joint Base Andrews, de lângă Washington, către capitala Rusiei. Aeronava a părăsit Moscova după aproximativ opt ore și jumătate, potrivit datelor Flightradar24.

Motivul vizitei este ținut secret

Purtătorii de cuvânt ai CIA, Pentagonului și Forțelor Aeriene ale SUA au refuzat să comenteze. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări privind vizita. Persoanele care au oferit informații despre deplasarea lui Ratcliffe au făcut-o sub protecția anonimatului, întrucât nu erau autorizate să discute subiectul.

Deocamdată nu este clar care a fost scopul vizitei și nici dacă din delegația americană au făcut parte și alți oficiali de rang înalt.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova are loc într-un moment tensionat în relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului celeilalte părți, fără ca sfârșitul războiului să se întrevadă.

Unii analiști au avertizat că președintele rus Vladimir Putin ar putea escalada situația prin provocări militare la adresa statelor baltice sau a altor membri NATO, ceea ce ar putea declanșa o nouă criză.

Analiștii susțin, în acest context, că Ratcliffe s-ar fi putut întâlni cu Putin pentru a-i transmite un avertisment: „Ar putea fi vorba despre a-i spune: «Știm la ce vă gândiți să faceți și ar fi mai bine să nu o faceți»”, a declarat Beth Sanner, fost adjunct al directorului comunității naționale de informații din SUA pentru integrarea misiunilor.

Aceasta a adăugat că discuțiile ar fi putut viza și armistițiul dintre Iran și Israel, precum și sprijinul Kremlinului pentru Iran, în contextul noii campanii de sancțiuni americane împotriva regimului de la Teheran, potrivit The Wall Street Journal.

Ce spune Moscova

Kremlinul a fost rezervat în privința vizitei. Întrebat despre scopul deplasării lui Ratcliffe, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pentru The Washington Post că este vorba despre „contacte între serviciile de securitate”, fără a oferi alte detalii.

El a precizat, de asemenea, pentru agenția TASS că „nu sunt planificate contacte cu Putin”.

Anterior, marți, Peskov afirmase că Kremlinul nu deține informații despre aeronava militară americană care a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova și că partea rusă nu are programate întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane în această săptămână.

Vizita lui Ratcliffe a avut loc în contextul în care atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, inclusiv asupra Moscovei, au vizat infrastructură energetică și facilități ale unor companii de comerț online, provocând îngrijorare în rândul populației.

În același timp, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, profitând de deficitul de sisteme de apărare antiaeriană.

Ultima vizită cunoscută a unui director CIA la Moscova a avut loc în noiembrie 2021, când William J. Burns, aflat atunci la conducerea agenției în administrația Joe Biden, l-a avertizat pe Vladimir Putin și pe colaboratorii săi de rang înalt să nu invadeze Ucraina și le-a explicat consecințele unui astfel de pas. La câteva săptămâni distanță, Rusia a declanșat invazia la scară largă.

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Traseul directorului CIA

Aeronava americană care a ajuns la Moscova, un C-17A Globemaster III, este principalul avion de transport greu al Departamentului Apărării al SUA. Aparatul este folosit frecvent pentru vizite diplomatice sensibile, deoarece permite transportul unor vehicule specializate, echipamente electronice și personal de sprijin adaptat fiecărei misiuni.

C-17A a decolat de la Joint Base Andrews duminică seara cu destinația Riga, Letonia, potrivit datelor Flightradar24. Aeronava a rămas acolo aproximativ 24 de ore, după care a plecat marți dimineață spre Moscova, unde a aterizat puțin după ora 9.00.

Un al doilea avion al Forțelor Aeriene americane, un C-40B, a decolat de asemenea de la Joint Base Andrews și a aterizat la Riga la câteva ore după sosirea C-17A.

Datele publice de monitorizare a zborurilor nu indică faptul că C-40B ar fi continuat spre Moscova. Aeronava este un avion de afaceri modificat, utilizat pentru transportul oficialilor americani de rang înalt.

Un videoclip distribuit marți pe rețelele sociale și geolocalizat de The Washington Post arată o coloană oficială de automobile, unele cu numere diplomatice roșii, deplasându-se pe bulevardul Novîi Arbat din centrul Moscovei, în apropierea unei clădiri a forțelor armate ruse.

C-17A a decolat de la Moscova puțin după ora 17.30, ora locală, și a aterizat la Riga la puțin peste o oră distanță, potrivit Flightradar24.

Putin a semnat trei decrete secrete în timpul vizitei lui Ratcliffe

Președintele rus Vladimir Putin a semnat trei decrete clasificate pe 25 august, în aceeași zi în care directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat vizita neanunțată la Moscova, scrie presa de la Kiev, care citează portalul oficial rus de informații juridice și presei din Rusia.

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Decretele, numerotate 605, 606 și 607, au fost semnate, însă nu au fost publicate, iar conținutul lor rămâne necunoscut. Existența acestora poate fi dedusă din numerotarea celorlalte decrete publicate în aceeași zi.

Coincidența dintre emiterea acestor decrete clasificate și vizita lui Ratcliffe a alimentat speculațiile potrivit cărora documentele ar putea avea legătură cu planurile militare ale Rusiei, mobilizarea, măsurile de securitate sau negocieri sensibile.

Potrivit portalului juridic rus, Putin a semnat pe 25 august și trei decrete publice, numerotate 608, 609 și 610.

Două dintre acestea vizează înlocuirea ambasadorului Rusiei în Irak, iar al treilea modifică structura unor comisii privind veteranii și persoanele cu dizabilități.

Ultimul decret public anterior, cu numărul 604, fusese semnat pe 24 august și permite statului rus să preia, sub forma unei „administrări temporare”, practic orice proprietate sau companie ai cărei proprietari nu au asigurat o protecție adecvată împotriva atacurilor cu drone.

Între decretele publice 604 și 608 lipsesc astfel numerele 605, 606 și 607, ceea ce indică faptul că acestea au fost clasificate și nu au fost făcute publice, mai notează presa ucraineană.