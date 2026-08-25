Un avion militar al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a aterizat marți, 25 august, pe aeroportul Vnukovo din Moscova, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kremlin sunt tensionate. Este vorba despre un Boeing C-17 Globemaster III, aeronavă folosită pentru transportul de trupe, echipamente și materiale, dar și pentru anumite misiuni guvernamentale și diplomatice.

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Aeronava a ajuns în capitala Rusiei după ce a decolat de la Riga, în Letonia, unde sosise cu două zile înainte din Statele Unite. Potrivit datelor de urmărire FlightRadar, C-17 a plecat din Riga și a ajuns la Moscova în jurul orei 10.00, ora locală.

Aeronava își începuse călătoria de la Baza Comună Andrews din Maryland, una dintre cele mai importante baze militare americane, de unde sunt desfășurate și operațiuni legate de transportul prezidențial, potrivit IlMesaggero.

Avion militar american, aterizare misterioasă la Moscova Foto: Sursa: captură video

Un avion militar american în Rusia, după o pauză de aproape un deceniu

C-17 Globemaster III este unul dintre principalele avioane de transport strategic ale SUA. Aeronava poate transporta militari, vehicule, echipamente și alte materiale și este utilizată inclusiv pentru misiuni guvernamentale speciale.

În cazul zborului de marți, însă, nu a fost făcut public nici numărul persoanelor aflate la bord și nici scopul deplasării. Potrivit unor informații citate de presa rusă și ucraineană, ar fi primul C-17 american care ajunge în Rusia din 2017.

Apariția aeronavei la Moscova a atras atenția tocmai prin momentul ales și prin lipsa unei explicații oficiale privind misiunea sa.

Kremlinul: „Nu am aceste informații”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost întrebat despre aterizarea avionului militar american. Oficialul rus a spus că nu deține informații despre motivul pentru care aeronava a ajuns la Moscova.

„Nu, nu am aceste informații”, a declarat Peskov.

El a precizat, de asemenea, că, din informațiile Kremlinului, nu sunt programate în această săptămână întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.