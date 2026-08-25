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Rusia și SUA ar putea continua cooperarea în spațiu și după închiderea Stației Spațiale Internaționale

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Rusia consideră posibilă continuarea cooperării spațiale cu Statele Unite după închiderea Stației Spațiale Internaționale (ISS), a declarat marți șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Bakanov. El a spus că cele două părți și-au prezentat reciproc informații tehnice despre proiectele lor și că există posibilitatea unor proiecte comune pe orbită și după încheierea programului ISS.

Stația Spațială Internațională ISS
Rusia și SUA ar putea continua cooperarea în spațiu și după închiderea ISS Foto: Wikipedia

Dmitri Bakanov a declarat, într-un interviu difuzat de televiziunea publică rusă, că Rusia și SUA au făcut schimb de informații despre caracteristicile tehnice ale proiectelor pe care le pregătesc.

Potrivit șefului Roscosmos, acest schimb creează posibilitatea ca cele două țări să coopereze în orbita circumterestră și după încheierea programului Stației Spațiale Internaționale.

Bakanov a subliniat că, în prezent, Roscosmos și NASA mențin o cooperare strânsă în cadrul stației orbitale, scrie EFE.

„O infrastructură comună” pe orbită

Șeful Roscosmos a explicat că echipajele celor două țări sunt bine coordonate și că Rusia și SUA operează în prezent două segmente ale Stației Spațiale Internaționale, unul rusesc și unul american.

El a descris stația drept o infrastructură comună, comparând-o cu „un microstat pe orbita Pământului”.

În opinia sa, cooperarea este necesară chiar și în condițiile tensiunilor existente între Rusia și Statele Unite.

Bakanov a spus că cele două țări nu pot funcționa independent pe ISS și că sprijinul reciproc este esențial. În cazul unei probleme, a explicat el, unul dintre parteneri trebuie să poată interveni pentru a-l ajuta pe celălalt.

Bakanov a comentat și solicitarea Statelor Unite privind prelungirea funcționării Stației Spațiale Internaționale până în 2030.

Potrivit șefului Roscosmos, Rusia susține această propunere, considerând că ISS reprezintă o infrastructură unică și că prelungirea activității sale ar permite realizarea unor noi experimente pe orbită în cadrul proiectului comun.

În același timp, el a precizat că prelungirea funcționării ISS nu schimbă planurile Rusiei de a-și construi propria stație orbitală.

Rusia își pregătește propria stație orbitală

Potrivit lui Bakanov, primul modul al viitoarei Stații Orbitale Ruse, numit nod universal, urmează să fie fabricat și lansat în 2028.

Astfel, Rusia pregătește propria infrastructură orbitală în paralel cu participarea la proiectul Stației Spațiale Internaționale și cu posibilitatea unei cooperări cu SUA în proiecte spațiale viitoare.

Rusia vrea să îşi construiască propria staţie spaţială, care să fie lansată pe orbită până în 2030

ISS, un proiect internațional început în 1998

Stația Spațială Internațională și-a început existența în 1998, odată cu lansarea pe orbită a modulului american Unity și a modulului rusesc Zarya.

În anii următori, stația a fost extinsă cu module provenite din șapte țări sau agenții spațiale private. În prezent, ISS are 16 module și măsoară 109 metri de la un capăt la celălalt.

Stația are șase dormitoare, două băi, o sală de sport și panouri solare de dimensiuni mai mari decât cele ale celui mai mare avion de pasageri din lume. Potrivit EFE, la stație se pot conecta simultan până la opt nave spațiale.

Prima expediție care a locuit la bordul stației a ajuns în noiembrie 2000. De atunci, ISS a fost permanent ocupată.

Aproape 300 de astronauți din 26 de țări au trecut prin stație, cei mai mulți fiind americani, urmați de ruși și de membri ai agențiilor spațiale din Japonia și Canada.

Stația Spațială Internațională urmează să își încheie activitatea la sfârșitul anului 2030, după acumularea unui grad de uzură a sistemelor sale.

Retragerea ISS va permite țărilor participante să își concentreze resursele asupra misiunilor de revenire pe Lună și a viitoarelor proiecte de explorare umană a planetei Marte.

Ce pregătesc NASA și Roscosmos după ISS

NASA pregătește tranziția de la Stația Spațială Internațională către stații spațiale comerciale pe orbita joasă a Pământului. Agenția americană intenționează să folosească aceste platforme ca servicii comerciale, în loc să opereze singură o nouă stație spațială. NASA spune că ISS ar urma să fie operată până în 2030, iar apoi să fie scoasă controlat de pe orbită.

Pentru perioada de după ISS, NASA sprijină dezvoltarea mai multor proiecte comerciale de stații spațiale și urmărește ca noile platforme să fie disponibile înainte de retragerea ISS, pentru a evita întreruperea activităților pe orbita joasă.

Roscosmos, la rândul său, dezvoltă propriile proiecte pentru perioada de după ISS. Potrivit declarațiilor făcute de Dmitri Bakanov și citate de EFE, Rusia și SUA au făcut deja schimb de informații tehnice privind proiectele lor și există posibilitatea unei cooperări pe orbită după încheierea programului ISS.

Astfel, în timp ce NASA se îndreaptă către un model bazat pe stații comerciale, Roscosmos își pregătește propria infrastructură orbitală, iar declarația șefului agenției ruse lasă deschisă posibilitatea ca cele două țări să colaboreze din nou în spațiu după încheierea programului ISS.

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