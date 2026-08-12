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Ucraina le-a înaintat emisarilor SUA propuneri pentru încheierea războiului cu Rusia

Război în Ucraina
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Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului. Volodimir Zelenski spune că negocierile trebuie susținute de apărare aeriană mai puternică.

Volodimir Zewenski, președintele Ucrainei
Volodimir Zelenski FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului, a declarat marți, 11 august, președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a spus însă că eforturile diplomatice trebuie să însemne în egală măsură și întărirea apărării Ucrainei, potrivit Kyiv Post.

„A existat un raport din partea echipei noastre de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane”, a spus Volodimir Zelenski în discursul său de marți seară.

Președintele ucrainean nu a oferit alte detalii despre conținutul propunerilor transmise Washingtonului, dar a precizat că Statele Unite pot avea un rol important atât în negocieri, cât și în consolidarea capacității de apărare a Ucrainei.

„America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărare aeriană, și poate pune presiune pe Rusia astfel încât planurile sale să se schimbe – de la prelungirea războiului la pregătirea pentru încheierea acestuia”, a adăugat el.

În tot acest timp, Washingtonul încearcă să relanseze negocierile dintre Kiev și Moscova. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se implice în discuțiile cu reprezentanții celor două țări.

Kievul a transmis de multe ori că este pregătit să negocieze și să accepte un armistițiu necondiționat. Totodată, autoritățile ucrainene spun că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a asigura Ucraina că este calea sigură.

„America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărare aeriană”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ucraina a cerut în mod repetat Statelor Unite și celorlalți parteneri occidentali sisteme de apărare aeriană și rachete interceptoare, pentru a se putea apăra. Între timp, Rusia continuă atacurile cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice, considerate dificil de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit datelor prezentate de AFP, în luna iulie Ucraina a reușit să doboare doar 35 dintre cele 120 de rachete balistice și antinavă lansate de armata rusă.

Spre comparație, experții estimează că pe parcursul întregului an 2024 Rusia a utilizat între 250 și 320 de rachete balistice.

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