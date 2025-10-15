search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Ucrainenii s-au întâlnit la Washington cu reprezentanții producătorului de rachete Tomahawk

Război în Ucraina
Delegaţia ucraineană aflată miercuri în SUA, a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai producătorilor americani de armament, inclusiv cu cei de la Raytheon, societatea care produce rachetele de croazieră Tomahawk, relatează AFP.

image

Delegaţia este condusă de premierul Iulia Sviridenko şi şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak și are loc înaintea întrevederii de vineri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump, la Casa Albă.

Iermak a anunțat că, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai companiilor Lockheed Martin şi Raytheon.

Delegația ucraineană a purtat, de asemenea, discuții cu reprezentanții companiei americane  Lockheed Martin.

„Cooperarea noastră continuă să crească”, a scris oficialul ucrainean pe reţelele de socializare, menționând calitatea armelor americane, inclusiv avioanele de vânătoare F-16 furnizate Ucrainei de ţările europene anul trecut.

„Tehnologia lor salvează vieți: avioanele F-16 și sistemele avansate de apărare aeriană protejează cerul Ucrainei, în timp ce soluțiile lor ofensive sprijină puternic forțele noastre din prima linie”, a transmis Iermak.

Premierul ucrainean Iulia Sviridenko s-a întâlnit și cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cu care a discutat despre investiţii comune şi probleme de cooperare în sectorul energetic.

Ucraina este vizată de valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, ameninţând să priveze orașele ucrainene de lumină şi căldură în prag de iarnă.

Donald Trump a sugerat duminică că l-ar putea avertiza pe liderul rus Vladimir Putin că va livra rachete de croazieră Tomahawk Kievului, dacă refuză în continuare să pună capăt războiului pe care l-a declanşat în 2022 în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că o atare decizie ar constitui o „nouă escaladare” în război şi ar distruge relaţiile între Washington şi Rusia. 

Președintele american Donald Trump este așteptat să discute problema transferului de rachete Tomahawk cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la sfârșitul acestei săptămâni.

Trump a făcut în urma vreme declarații tot mai dure la adresa Rusiei, inclusiv atrăgând atenția asupra faptului că Moscova continuă un război care îi aduce pierderi mari, fără vreun câștig substanțial, în timp ce economia suferă.

SUA

historia.ro
