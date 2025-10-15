„Tomahawk pe roți”. O companie americană a prezentat noi vehicule de luptă ce pot lansa temutele rachete. Ar putea fi testate în Ucraina?

Compania americană Oshkosh Defense a dezvăluit, la expoziţia AUSA 2025, o familie de vehicule autonome multi‑misiune FMAV (Family of Multi‑mission Autonomous Vehicles). Cel mai mare model din familie, platforma X‑MAV, este capabilă să transporte şi să lanseze rachete de croazieră Tomahawk, iar analiştii afirmă că lansarea acestor sisteme ar putea accelera livrările de armament cu rază lungă de acţiune către Ucraina.

Oshkosh prezintă aceste soluţii ca fiind pregătite pentru producţie în serie, menite să întărească capacitatea de foc de precizie pe distanţe mari, să ofere mobilitate în condiţii dificile şi să asigure autonomie scalabilă. Platformele sunt, de asemenea, compatibile cu muniţie din familia MLRS, cu rachete PrSM şi cu drone de atac Switchblade 600.

Familia FMAV include trei variante, diferenţiate prin dimensiuni şi rol:

-cel mai mare, Extreme Multi‑Mission Autonomous Vehicle (X‑MAV), a fost expus cu patru rachete Tomahawk;

-varianta medie, Medium Multi‑Mission Autonomous Vehicle (M‑MAV), construită pe baza camionului FMTV A2, este promovată ca lansator autonom MLRS;

-versiunea cea mai uşoară, Light Multi‑Mission Autonomous Vehicle (L‑MAV), este destinată misiunilor uşoare şi a fost prezentată cu drone Switchblade 600 şi cu un pachet de protecţie radio‑electronică anti‑dronă BlueHalo Titan C‑UAS.

X‑MAV, explică Oshkosh, este realizat pe un şasiu rutier HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) cu tracţiune 5×5 — aceeaşi platformă folosită de firmă şi la LVSR şi PLS. Vehiculul are cabină blindată pentru doi ocupanţi şi este echipat cu o instalaţie de lansare cu ridicare hidraulică, destinată a primi patru module de lansare pentru rachete de croazieră. Lansările se pot efectua la un anumit unghi, ceea ce oferă flexibilitate în alegerea poziţiilor şi viteză de desfăşurare.

Observatorii notează că această configurare contrastează cu sistemul american Typhon (Strategic Mid‑range Fires System), dezvoltat de Lockheed Martin. Typhon foloseşte tot un şasiu HEMTT, dar lansatoarele sale sunt integrate într‑un container ISO de 12 metri, care se ridică vertical şi cuprinde patru celule de tip naval Mark 41. Principala diferenţă a X‑MAV este compactitatea şi mobilitatea: dimensiunile reduse facilitează transportul, camuflarea şi reduc timpul de pregătire pentru lansare, elemente esenţiale într‑un cadru de luptă modern, unde schimbarea rapidă a poziţiilor şi discreţia sunt cruciale.

Analiştii consideră că apariţia X‑MAV oferă Ucrainei o alternativă credibilă la Typhon. Până acum, Typhon fusese privit ca singura opţiune viabilă pentru desfăşurarea terestră a rachetelor Tomahawk, dar complexitatea soluţiei şi numărul limitat de sisteme produse reduceau probabilitatea unei livrări către Kiev. O platformă compactă, gata pentru producţie în serie, ar putea accelera dotarea Ucrainei cu un purtător terestru pentru Tomahawk, fără necesitatea dezvoltării unei instalaţii de lansare complet noi. Acest lucru ar putea extinde substanţial raza şi adâncimea capacităţilor de atac ale Forţelor Armate ucrainene, permiţând lovirea unor ţinte strategice la distanţe considerabile.

M‑MAV, pe baza FMTV A2, este promovat ca lansator autonom pentru rachete MLRS — inclusiv GMLRS, ER‑GMLRS, PrSM şi ATACMS — şi, susţine producătorul, ar putea fi compatibil cu muniţii din categoria MFOM. L‑MAV, destinat misiunilor uşoare, completează portofoliul cu capabilităţi pentru drone şi apărare anti‑dronă.

Anterior, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că a „aprobat în principiu” ideea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, precizând însă că decizia finală va depinde de modul în care Kievul intenţionează să le folosească.