16 ani de închisoare pentru o femeie care a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon. Cum a pus la cale totul

O femeie din Atlanta a fost condamnată la 16 ani de închisoare după ce a participat la o schemă de fraudare a Amazon, prin care compania a fost prejudiciată cu aproximativ 9,4 milioane de dolari în doar câteva luni.

O femeie din Atlanta a fost condamnată la 16 ani de închisoare. Foto: arhivă

Brittany Hudson, în vârstă de 40 de ani, a pus la cale frauda împreună cu partenera sa, Kayricka Wortham, care lucra ca manager de operațiuni într-un depozit Amazon din Smyrna, potrivit procurorilor federali din Georgia.

Cum au reușit să fure milioane de dolari

Anchetatorii susțin că, între ianuarie și iunie 2022, cele două femei au introdus în sistemul Amazon furnizori fictivi, după care au transmis facturi falsificate pentru bunuri și servicii care, în realitate, nu fuseseră furnizate, notează CBS News.

Wortham, care avea autoritatea de a aproba facturile, ar fi autorizat plățile către conturi bancare controlate de cele două femei și de alți complici.

În total, aproximativ 9,4 milioane de dolari au fost transferați prin acest mecanism.

Banii au fost folosiți pentru achiziții extravagante, printre care o locuință de aproape un milion de dolari în Smyrna, un Lamborghini Urus din 2019, un Dodge Durango din 2021, un Tesla Model X din 2022, un Porsche Panamera din 2018 și o motocicletă Kawasaki ZX636.

A falsificat și semnătura unui judecător federal

În septembrie 2022, autoritățile federale le-au pus sub acuzare pe Hudson și Wortham în cadrul anchetei privind frauda.

Procurorii susțin că, ulterior, în timp ce se afla în libertate pe cauțiune, Hudson a încercat să inducă în eroare potențiali parteneri de afaceri. Ea le-ar fi spus că acuzațiile împotriva sa fuseseră retrase și ar fi prezentat documente judiciare și extrase bancare falsificate pentru a-și susține afirmațiile.

Printre acuzațiile pentru care Hudson a fost găsită vinovată se numără conspirație pentru fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru spălare de bani, spălare de bani și falsificarea semnăturii unui judecător federal.

Un juriu a pronunțat verdictul de vinovăție în luna martie, iar miercuri, 26 august, instanța a condamnat-o pe Hudson la 16 ani de închisoare, urmați de trei ani de libertate supravegheată. Ea trebuie, de asemenea, să plătească aproape 9,5 milioane de dolari despăgubiri.

„Hudson și partenera sa au pus la cale o fraudă masivă împotriva Amazon, furând aproape 10 milioane de dolari în doar câteva luni”, a declarat procurorul federal Theodore S. Hertzberg.

Kayricka Wortham a fost condamnată în 2023 la aceeași pedeapsă de 16 ani de închisoare pentru rolul său în schema de fraudă.