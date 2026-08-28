Casa Albă a vrut să umilească Canada cu o fotografie. Doar că vulturul american a pierdut lupta

Pe fondul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Canada, Casa Albă a publicat miercuri, pe platforma X, o fotografie menită să sugereze superioritatea americană în disputa dintre cele două țări

Casa Albă a vrut să umilească Canada cu o fotografie. Foto: X

Casa Albă a folosit o fotografie cu un vultur pleșuv și o gâscă canadiană pentru a transmite un mesaj despre disputa comercială dintre Statele Unite și Canada. Imaginea arată vulturul, simbolul național american, deasupra gâștii, sugerând dominația SUA asupra vecinului său nordic.

Fotografia a fost publicată miercuri pe platforma X, alături de un mesaj despre noile taxe vamale impuse produselor canadiene, relatează ediția franceză a Huffington Post.

„Fără Statele Unite, Canada nu ar putea supraviețui”, a transmis Casa Albă.

Numai că imaginea aleasă pentru mesajul politic spune doar o parte din poveste. Confruntarea dintre cele două păsări a avut loc în Ontario, în februarie 2025, iar vulturul nu a fost câștigătorul.

Momentul a fost surprins de fotograful Mervyn Sequeira, care asista la scenă împreună cu familia. Potrivit acestuia, confruntarea a durat aproximativ 20 de minute și a semănat cu un „meci de box”.

Vulturul a încercat în repetate rânduri să atace, în timp ce gâsca s-a apărat lovind cu ciocul și încercând să scape. La un moment dat, pasărea canadiană a ajuns sub vultur, iar fotograful a crezut că lupta se va încheia în acel moment.

Gâsca a reușit însă să riposteze, să se desprindă și să supraviețuiască. În cele din urmă, vulturul pleșuv a abandonat confruntarea.

Astfel, fotografia aleasă de Casa Albă pentru a ilustra presupusa superioritate americană surprinde, de fapt, doar un moment dintr-o confruntare în care pasărea canadiană a fost cea care a rămas în viață.

Conflictul comercial dintre SUA și Canada

Imaginea a fost folosită în contextul deteriorării relațiilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Premierul canadian Mark Carney a întrerupt negocierile cu administrația Trump, după ce Canada a considerat că solicitările Statelor Unite sunt inechitabile.

Washingtonul a anunțat noi taxe pentru produse canadiene, în timp ce Ottawa a pregătit, la rândul său, tarife pentru mai multe categorii de produse americane.

Canada și Statele Unite sunt însă puternic interdependente din punct de vedere comercial, iar conflictul dintre cele două țări riscă să afecteze o gamă largă de industrii de pe ambele maluri ale graniței.