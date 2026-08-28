Scandal diplomatic la Bruxelles. Ambasadorul SUA, convocat pentru limbaj jignitor faţă de un ministru: „Cine este cel mai mare RATAT din Belgia?”

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, l-a convocat din nou pe ambasadorul SUA la Bruxelles, Bill White, după ce diplomatul a făcut o postare în care îl ironiza pe ministrul Sănătății, Frank Vandenbroucke.

Bill White este convocat să răspundă pentru derapajele de limbaj la adresa unui ministru belgian. Foto: Wikipedia

Controversata postare pe Instagram a ambasadorului american, care a declanşat un nou scandal diplomatic, a apărut în contextul unor discuţii din Belgia privind mesajele de avertizare referitoare la consumul de alcool.

Concret, Bill White a publicat o imagine în care ministrul belgian al Sănătăţii apare pe o cutie de trabucuri, iar deasupra fotografiei a scris: „Cine este cel mai mare RATAT din Belgia?”. Imaginea pare să fi fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale şi pe cutia de trabucuri mai apare și mesajul „Distruge orice formă de bucurie din viaţă”, o referire la inițiativa lui Frank Vandenbroucke de a modifica avertismentele folosite în reclamele la alcool.

Maxime Prévot a criticat public intervenția ambasadorului american și a anunțat că acesta va fi convocat pentru a da explicaţii.

„Este inacceptabil ca un ambasador să folosească un limbaj atât de jignitor la adresa unui membru al guvernului”, a declarat Maxime Prévot pentru Politico.

Contactat de jurnalişti, ministrul belgian Frank Vandenbroucke nu a dorit să comenteze situația, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii a refuzat să ofere un punct de vedere.

Postarea ambasadorului SUA Bill White vine simultan cu o campanie a unei asociații profesionale a producătorilor de bere belgieni împotriva unei modificări legislative propuse în martie de Frank Vandenbroucke. Inițiativa urmărește schimbarea mesajului privind riscurile consumului de alcool din reclamele pentru aceste produse. Formula actuală, „abuzul de alcool dăunează sănătăţii”, ar urma să fie înlocuită cu „alcoolul dăunează sănătăţii”.

Derapajele de limbaj ale ambasadorului SUA

Nu este pentru prima dată în acest an când ambasadorul american este convocat de autoritățile belgiene. În februarie, Bill White a fost chemat la Ministerul belgian de Externe după ce a acuzat Bruxelles-ul de antisemitism în legătură cu o anchetă desfășurată la Anvers.

Ancheta îi viza pe trei evrei suspectați că ar fi efectuat circumcizii fără calificările medicale necesare. Bill White a descris atunci investigația drept „ridicolă” și a făcut presiuni asupra lui Frank Vandenbroucke pentru ca acesta să intervină. Reacția ambasadorului a determinat guvernul belgian să-l acuze atunci de amestec în problemele interne și judiciare ale țării.

Și Conner Rousseau, liderul partidului Vooruit, din care face parte Frank Vandenbroucke, a reacționat la noua postare a ambasadorului american, afirmând despre acesta că „nu ştie nimic despre sistemul de sănătate” și „nu face decât să urmeze ce spune tăticul Trump”.

Până la publicarea acestor informaţii, Ambasada SUA la Bruxelles nu a răspuns a comentat situația.