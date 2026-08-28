Frații Tate, noi plângeri din pușcărie: „E o moarte lentă”. Tristan Tate spune că a slăbit peste 6 kilograme

Andrew și Tristan Tate au criticat dur condițiile în care sunt ținuți într-o închisoare din Statele Unite, în timpul unei audieri în Florida privind procedura de extrădare în Marea Britanie. Tristan Tate a descris spațiul de detenție drept unul îngust și foarte cald, cu puțină lumină naturală și posibilități limitate de mișcare, afirmând că situația începe să îi afecteze inclusiv capacitatea de a se apăra.

Frații Tate denunță condițiile din detenția din SUA: „E o moarte lentă”. Foto: Inquam Photo

Cei doi frați, care au dublă cetățenie britanică și americană, au apărut în sala de judecată îmbrăcați în haine de detenție și încătușați. Ei au susținut în fața instanței că nu au comis infracțiunile de care sunt acuzați și au cerut să fie eliberați pe cauțiune în timp ce contestă extrădarea către Marea Britanie.

Una dintre cele mai dure descrieri ale condițiilor de detenție a venit din partea lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani. Acesta a afirmat că este ținut într-un spațiu restrâns și că are acces limitat la lumină naturală și la mișcare.

„Începe să mă deranjeze pentru că nu pot contribui la propria mea apărare”, a declarat Tristan Tate în fața instanței, potrivit BBC.

„E o moarte lentă”, a adăugat el, afirmând totodată că a slăbit aproximativ 6,3 kilograme de când se află în detenție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul audierii în care apărarea a încercat să convingă instanța că cei doi frați ar trebui să fie eliberați pe cauțiune pe durata procedurii judiciare.

Andrew Tate spune că este tratat „ca El Chapo”

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a negat la rândul său acuzațiile care i-au fost aduse și a criticat modul în care este tratat. Fostul kickboxer profesionist a afirmat că notorietatea sa online a contribuit la imaginea pe care autoritățile și publicul și-au format-o despre el.

„Am spus nişte prostii, dar uneori trebuie să agiţi internetul ca să fii remarcat”, a declarat Andrew Tate, referindu-se la unele dintre afirmațiile sale publice.

„Aceasta este realitatea internetului. Sunt tratat ca El Chapo”, a adăugat el, făcând referire la celebrul traficant mexican de droguri. Andrew Tate a susținut că are însă un „dosar impecabil în sistemul judiciar” și a negat că ar fi traficant de persoane.

El a mai spus că, pentru a-și asigura veniturile, a fost nevoit să revină în ringul de box și să lupte împotriva unor adversari mai tineri și mai grei.

Tristan Tate: acuzațiile din România i-au „distrus întreaga viață”

În timpul audierii, Tristan Tate a vorbit și despre dosarul în care cei doi frați sunt cercetați în România. El a susținut că acuzațiile formulate împotriva sa au avut consecințe majore asupra vieții sale și asupra situației financiare a familiei.

„Dacă mă duc în Anglia, mă vor închide”, a declarat Tristan Tate în fața instanței din Miami, adăugând că se teme că autoritățile britanice îi vor lua „tot ce am muncit vreodată”.

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El a mai afirmat că dosarul din România i-a „distrus întreaga viață” și că i-au fost afectate inclusiv economiile destinate educației copiilor săi.

„Mi-au luat totul, chiar şi conturile de economii destinate fondurilor pentru facultate ale copiilor mei. Acest caz este decisiv pentru mine”, a spus Tristan Tate, potrivit CBS.

Marea Britanie cere extrădarea fraților Tate

Cei doi frați sunt vizați de un total de 59 de acuzații penale formulate de autoritățile britanice, printre care acuzații de viol, infracțiuni legate de trafic sexual și acuzații privind imagini indecente cu un copil. Potrivit procurorilor britanici, acuzațiile vizează șapte reclamante.

Marea Britanie trebuie să depună până la 16 septembrie cererea completă de extrădare.

Frații Tate au fost arestați la Miami pe 19 iulie, după ce autoritățile britanice au anunțat noi acuzații împotriva lor. În paralel, cei doi sunt implicați într-un dosar penal în România, unde au fost acuzați de trafic de persoane și alte infracțiuni.

În cadrul audierii din Florida, procurorii americani s-au opus eliberării lor pe cauțiune. Aceștia au susținut că Andrew și Tristan Tate prezintă un risc de fugă, invocând inclusiv accesul lor la resurse financiare și faptul că dețin mai multe pașapoarte.

Apărarea a argumentat însă că notorietatea celor doi ar face extrem de dificilă orice tentativă de a se ascunde sau de a părăsi jurisdicția fără a fi identificați.

Judecătoarea americană Lauren Louis urmează să se pronunțe ulterior, în scris, asupra cererii de eliberare pe cauțiune.

Plângerile fraților Tate privind condițiile de detenție nu sunt noi

Nemulțumirile fraților Tate față de condițiile din FDC Miami au fost exprimate încă de la sfârșitul lunii iulie. Avocații celor doi au susținut că aceștia sunt ținuți în condiții dure de izolare și au cerut instanței eliberarea pe cauțiune. Andrew Tate a reclamat atunci, într-o serie de mesaje publicate pe platforma X, că ar fi fost obligat să bea apă murdară, că nu a putut dormi din cauza zgomotelor din celulele învecinate și că nu i s-ar fi permis să își facă exercițiile fizice zilnice.

Apărarea a mai susținut că paturile celor doi sunt prea scurte pentru înălțimea lor și că aceștia nu au primit perne, afirmând că, în primele 15 zile de detenție, în 11 dintre ele nu li s-ar fi permis să iasă din celule. Andrew Tate a întrebat public atunci: „Unde sunt drepturile cetățenilor americani?”.

Într-o altă postare, acesta a afirmat că a avut probleme digestive după ce ar fi consumat apă de la un robinet pe care l-a descris drept „maro și murdar” și a povestit că a fost trezit de ceea ce a descris drept amenințări cu moartea și strigăte venite dintr-o celulă vecină.

Procurorii americani au respins însă acuzațiile privind condițiile necorespunzătoare, precizând că frații Tate sunt ținuți separat de populația generală a penitenciarului „pentru propria lor siguranță”. Într-un document transmis instanței la începutul lunii august, aceștia au susținut că, deși FDC Miami nu oferă condiții de lux, situația în care se află cei doi este „rezonabilă” și constituțională. Reprezentanții Biroului Federal al Penitenciarelor au mai precizat că testele efectuate anual confirmă că apa din centru este potabilă.