Un remorcher care se îndrepta spre Constanța a fost lovit de drone rusești în Marea Neagră. Doi marinari au murit. Explicațiile Kremlinului

Un remorcher sub pavilion străin a fost avariat în urma unui atac rusesc desfășurat miercuri în regiunea Odesa. Doi marinari din Azerbaidjan și-au pierdut viața, iar alți doi membri ai echipajului au fost răniți.

Portul Odesa Foto: Profimedia

Potrivit Ministerului pentru Reconstrucție, Infrastructură și Transport al Ucrainei, nava „TEDY” a fost lovită în timpul unui nou atac asupra transportului maritim civil din Marea Neagră, relatează ukrinform.net

În urma bombardamentului, doi marinari azeri au murit, iar alți doi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Alte șase persoane aflate la bord, de asemenea cetățeni din Azerbaidjan, au primit asistență medicală la fața locului și nu a fost necesară internarea lor.

Potrivit Nexta, cei doi cetățeni decedați sunt Aslan Aliev și Asim Gasyimov.

După prima lovitură, remorcherul avariat a încercat să ajungă în siguranță în portul Constanța, însă a fost atacat de încă două ori pe parcursul nopții.

Moscova susține că nava era folosită pentru sprijinirea armatei ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că a efectuat un atac asupra unui remorcher care escorta nave către portul Odesa. Deși instituția nu a precizat numele vasului vizat, detaliile privind locul, momentul și natura operațiunii coincid cu informațiile referitoare la atacul asupra remorcherului TEDY.

Joi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Rusia va continua să vizeze nave comerciale care, în opinia Moscovei, sunt folosite pentru transportul de armament și resurse destinate Forțelor Armate ale Ucrainei.