 Atac rusesc asupra unui tren de călători în Odesa. Mecanicul și ajutorul său au fost uciși, 340 de pasageri au fost evacuați | adevarul.ro
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Video Atac rusesc asupra unui tren de călători în Odesa. Mecanicul și ajutorul său au fost uciși, 340 de pasageri au fost evacuați

Război în Ucraina
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Un mecanic de locomotivă și ajutorul său au fost uciși într-un atac rusesc cu dronă asupra unui tren de călători în apropiere de Odesa, în sudul Ucrainei. Drona, de tip Shahed și echipată cu motor cu reacție, a lovit locomotiva trenului.

Un tren de călători a fost lovit de un atac rusesc, în Odesa. FOTO: X/@Maks_NAFO_FELLA
Un tren de călători a fost lovit de un atac rusesc, în Odesa. FOTO: X/@Maks_NAFO_FELLA

Trenul primise o alertă privind o posibilă amenințare aeriană și fusese oprit pentru ca pasagerii să poată fi evacuați într-un loc sigur. Drona și-a schimbat însă brusc traiectoria, iar mecanicul și ajutorul său nu au mai avut timp să oprească complet garnitura și să se adăpostească. Cei doi au continuat să conducă trenul în încercarea de a le permite celor aflați la bord să fie evacuați în siguranță, a anunțat Oleksandr Perțovskîi, directorul Căilor Ferate Naționale din Ucraina, Ukrzalizniția.

„Cei 340 de pasageri și personalul de bord au fost evacuați într-un loc sigur. Niciunul dintre ei nu a fost rănit”, a transmis Perțovskîi. 

Printre călători se aflau și 67 de copii. Pentru transportarea acestora către Odesa au fost mobilizate 21 de autobuze, iar la operațiunea de evacuare au participat autoritățile locale și regionale, Poliția Națională și serviciile de urgență.

Directorul Ukrzalizniția a calificat atacul drept „un act terorist îngrozitor” și un atac asupra civililor. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată trenul oprit pe calea ferată, în timp ce locomotiva este cuprinsă de flăcări și prezintă o avarie majoră.

Zelenski acuză Rusia de atacuri asupra civililor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul rusesc asupra trenului de călători din regiunea Odesa.

„Cine a operat acea dronă cu siguranță nu putea să nu știe că ținta era în întregime civilă”, a transmis Zelenski, exprimându-și condoleanțele familiilor victimelor.

Președintele ucrainean a mai precizat că, în cursul nopții, Rusia a atacat 11 regiuni ale Ucrainei, folosind peste 130 de drone de atac. Zelenski susține că Rusia lovește zilnic civili „pur și simplu pentru a teroriza” și a cerut un sprijin mai puternic pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, precum și intensificarea presiunii internaționale asupra Moscovei pentru oprirea războiului.

Atacurile asupra trenurilor ucrainene s-au intensificat

Căile ferate ucrainene au fost vizate în mod repetat de atacuri rusești în ultimele luni. În aprilie, aproximativ 500 de pasageri ai unui tren regional din regiunea Dnipropetrovsk au fost evacuați preventiv după detectarea unei amenințări cu drone.

În iunie, fragmentele unei drone Shahed doborâte deasupra gării din Sumî au căzut peste un tren de călători și au provocat un incendiu într-un vagon. Pasagerii și angajații feroviari se aflau deja într-un adăpost și nu au fost răniți.

La sfârșitul lunii ianuarie, un atac rusesc asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov s-a soldat cu cel puțin cinci morți.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia folosește tot mai frecvent drone Shahed echipate cu motoare cu reacție. Acestea sunt considerate mai greu de interceptat decât variantele cu motoare cu piston utilizate pe scară largă de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

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